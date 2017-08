Többek közt gigantikus méretű díszletekkel, látványos showelemekkel és óriási tűzijátékkal várja Robbie Williams a közönséget vadonatúj, The Heavy Entertainment Show elnevezésű stadionturnéján, amely augusztus 23-án lesz látható Budapesten.

A show, amelyet Robbie Williams Budapestre is elhoz, június 2-án debütált Manchesterben. Hatalmas méreteit jól jelzi, hogy 52 kamion és 9 busz szükséges a felszerelés szállításához. A stáb a legapróbb tartozékokat is magával viszi mindenhová, semmit nem bíznak a véletlenre. Két kamion például kizárólag a tökéletesen egyenletes áramellátást adja a produkcióhoz, az utazó stáb pedig több mint 150 főből áll. Ehhez kértek még helyben közel 250 segítőt, 3 darut, 14 targoncát és 2 platós teherautót és egy kosaras emelőt is.

A fellépő művészek öltözőit is a saját stábjuk rendezi be, így még a helyi szervezők előtt is titok, hogy Robbie és zenészei milyen körülmények között hangolódnak majd a koncertre. Azt viszont lehet tudni, hogy a stáb számára 160 asztalt, 250 széket, 53 irodaszéket és 9 kanapét kell biztosítani zavartalan munkavégzésükhöz. További érdekesség, hogy a stáb saját mosodát is üzemeltet: öt nagy kapacitású mosógépet és öt szárítógépet is hordoznak magukkal, hogy sehol ne kelljen a helyi tisztítók színvonaláért aggódniuk.

A látványt pedig pontosan ugyanezzel a gondossággal tervezik meg: a pódium két szélén monumentális, a lemezborítóról és a koncertplakátokról már ismert, Robbie-sziluettként elhelyezett kivetítő mellett a díszlet teljes háttere is egy óriási LED-fal lesz. A színpadhoz csatlakozik még egy 16 méteres kifutó, amelynek végén egy miniporond is található.

A hírek szerint Robbie Williams 20-21 számból álló programjában feldolgozások is szerepelnek, bár ezeknek a daloknak egy részét a rajongók már inkább tőle ismerik, mint az eredeti előadóktól. Többek között Pete Conway, az énekes híres színész-komikus édesapja is részt vesz a turnén: egy Neil Diamond-dalt ad elő közösen a fiával. Ezen felül az új album dalai és természetesen Robbie Williams legnagyobb slágerei is elhangoznak a koncerteken, ahol nem spórolnak a stroboszkóppal, a konfettiágyúval vagy a különböző pirotechnikai elemekkel, tűzijátékkal.

Augusztus 23-án a Groupama Arénában 20 órától a legendás angol pop-duó, az Erasure kezdi a koncertet, utánuk lép színpadra Robbie Williams közel 2 órás programjával. Jegyek még kaphatóak.