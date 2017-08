Wiz Khalifa: azt is imádták, ha nem csinált semmit

Wiz Khalifa az egyik legismertebb rapper a világon, és bár már 2005 óta aktív, az igazi világhírt egy tragikus eseményhez kötődő dal hozta meg neki. A 2013 végén halálos autóbalesetet szenvedő Paul Walker emlékére írt See You Again gyakorlatilag az egyik legszeretettebb sláger lett, és ez Cameron Jibril Thomaz (a rapper civil neve) karrierjét új szintekre emelte. Korábban már megjárta a Balaton Soundot és a VOLT Fesztivált is, most a Szigeten lépett fel. A show előtt mi is beszélgethettünk vele.

A szeptemberben 30. születésnapját ünneplő, csaknem két méter magas zenész ritkán nyugtalankodik valószínűleg. Közismert, hogy egy orvosi marihuánát gyártó céggel saját anyagot gyártat, többször letartóztatták már füvezésért, és

nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy van klasszikus értelmben vett tiszta pillanata.

A beszélgetésünkre érkezve sem láttunk rajta különösebb érzelmeket, és akkor finoman is fogalmaztunk. Viszont, amikor arról kérdeztük a szigetes koncertje előtt, hogy mit mondana az új számáról, amely a fellépése napján jelent meg. pillanatok alatt felpörögtek az agyában a fogaskerekek, és már-már gyermeki izgatottsággal (jó, amennyire el tudják képzelni róla, na pont annyira) kezdte kifejteni, hogy a Ty Dolla $ignnal közösen felvett Something New című muzsika mennyire "feelgood" zene lett. Hogy jókedvre deríti majd az embereket, és sokáig meg fog maradni a fejekben, nem egy olyan dal lesz, amelyet a megjelenés után azonnal elfelejtenek. Ilyen zenét várnak el tőle a rajongók, ő pedig nem akarja, hogy csalódjanak.

Persze azért valószínűleg nem kéztördelve, izzasdtságcseppekkel a homlokán várta az első reakciókat, ahogy a Sziget nagyszínpadán sem erőltette meg magát cseppet sem. Ez pedig valószínűleg csak azoknak probléma, akik nem kedvelik Thomazt. A rajongói ugyanis az Óbudai-szigeten mindent imádtak, amit csinált a színpadon, azt is, ha éppen az égvilágon semmit nem tett némi lődörgésen, integetésen vagy betépett vigyorgáson kívül. A zene szólt, a közönség morajlott, Wiz Khalifa pedig, mint elégedett uralkodó, egy iszonyatosan menő ingben (majd később már az ing nélkül) letekintett népére, és néha rappelt is nekik.

Na jó, ne legyünk igazságtalanok, amikor úgy érezte, hogy oda kell tennie magát, akkor csak úgy izzott a mikrofon a kezében. Hatalmas bulit és izzó energiát várt amúgy a koncerttől, legalábbis erről beszélt az Origónak nem sokkal előtte. Azt mondta, abból a szempontból különleges fellépni egy olyan európai nagyfesztiválon, mint a Sziget, mert nyilván sokan életükben először láthatják, ez pedig ad a shownak egy extra ízt. Pont emiatt

teljesen más izgatottsági szinten van az európai és az amerikai közönség,

fejtegette a rapper.

Az európai koncerteken a rajongók (igen, tudjuk, a Szigetre a világ minden részéről jönnek) abban az értelemben sokkal izgatottabb a rapper szerint, hogy nincs lehetőségük olyan sokszor látnia egy-egy amerikai sztárt, mint a tengerentúliaknak. Persze az amerikai közönség is nagyon be tud indulni egy-egy bulin, mondja, de más az, amikor egy évben többször is láthatja az ember a kedvenceit, ezért aztán érezhető, tapintható a fokozott izgatottság az európai bulikon. Ő persze ezt imádja.

Nem volt ez másképpen a Szigeten sem, főleg akkor, amikor a buli végén felcsendültek a Halálos iramban 7 forgatásának befejezése előtt, közúti balesetben meghalt Paul Walker emlékére írt See You Again kezdő taktusai.

Nem túlzás azt mondani, hogy ez a dal a világ egyik legismertebb, legszeretettebb, legnépszerűbb slágere,

Wiz Khalifa és Charlie Puth dala egy hónapig a legnézettebb videó volt a YouTube-on (az idei nyár zenei atombombája, a Despacito nyomta le nemrég), már hárommilliárd felett van a megtekintések száma a videómegosztón. Különös fintora a sorsnak, hogy a 2005 óta aktív és bizonyos körökben korábban is nagyon népszerű rapper zenei pályafutását egy tragédia tette világszerte ismertté, az igazi világhírt ez a dal jelentette neki, de ezzel ő is tisztában van, legalábbis ez volt a benyomásunk, amikor erről kérdeztük. Azt mondta az Origónak, hogy egy teljesen új szintet jelentette a karrierjében a See You Again, az addigi rajongótáborához képest teljesen más emberek is a rajongói lettek, sokan megismerték, sokszínűbb lett a közönsége.