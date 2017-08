Nagykövetek a Szigeten

18 ország nagykövetsége, valamint az Európai Bizottság budapesti missziója volt jelen képviselőjével a Sziget fesztivál negyedszázados jubileuma kapcsán szervezett pénteki eseményen.

A programon jelen volt mások mellett Iain Lindsey, az Egyesült Királyság nagykövete, Jószéf Amrani izraeli misszióvezető, Isabelle Poupart kanadai nagykövet és José Ángel López Jorrin, a spanyol képviselet vezetője, de a szervezők meghívására eljött az Egyesült Államok missziójának küldötte is.

A diplomatákat Gerendai Károly főszervező köszöntötte a Fidelio Színház- és Táncsátorban. Kiemelte: a Sziget a kezdetektől fogva az együttlét, a közösség, a sokszínűség fesztiválja és ez ma is így van.

"A Sziget kiváló kétoldalú kapcsolatokat ápol a budapesti nagykövetségekkel és a kulturális intézetekkel, kiemelten azokkal az európai uniós országokkal, amelyekből a legtöbben látogatnak a fesztiválra, és a fellépők többsége is onnan jön, tehát elsősorban Hollandiával, az Egyesült Királysággal és Franciaországgal" - mondta Kardos József programigazgató az MTI-nek.

Kitért arra is, hogy a Sziget szervezői nem vezetnek statisztikákat arról, miként alakul a fősodornak számító zenei koncerteken kívüli művészeti, civil és sportprogramok látogatottsága, de ezek is állandó teltházzal mennek. Számunkra nagyon fontos, hogy az egyéb művészeti formákat is be tudjuk mutatni a Szigeten, és akik a zene miatt jönnek ki, azok is belefuthassanak egy-egy színházi, tánc- és újcirkusz-előadásba.

- mondta Kardos József.