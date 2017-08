Ezért mondta le Rita Ora a fellépését a Szigeten

A Sziget szombati napját a beugrók napjának is lehetett nevezni, mert Rita Ora és a Clean Bandit is aznap léptek volna fel, viszont legnagyobb meglepetésre szinte az utolsó pillanatban mondták le részvételüket. Rita Ora már akkor jelezte, hogy egy díjátadón jelenik majd meg ahelyett, hogy Budapesten adna koncertet. Most már az is egyértelmű, hogy a Teen Choice Awards díjátadójára célzott, ott azonban távolról sem az ő megjelenése volt a legnagyobb szenzáció, sőt: sokkal nagyobb port kavart, hogy a díjazott Miley Cyrus mindenki meghökkenésére távol maradt az eseményről.