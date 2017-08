Molesztálási pert nyert Taylor Swift

Az amerikai popsztár megnyerte a David Mueller egykori rádiós DJ ellen indított molesztálási perét, akit azzal vádolt, hogy egy 2013-as koncertjén szexuálisan molesztálta, fogdosta őt.

A denveri bíróság megállapította, hogy a volt rádiós lemezlovas egy fotózás során Swift szoknyája alá nyúlt és a fenekébe markolt.

Az énekesnő szimbolikus kártérítést: egy dollárt (azaz 259 forintot) igényelt, és ezt meg is ítélték neki.

Korábban a vádlott, Mueller próbálta beperelni a popsztárt, mondván, hogy Swift vádjai "az állásába kerültek", ugyanis az énekesnő az eset után azonnal panaszt tett a műsorvezető ellen akkori munkahelyénél, a KYGO-nál, ahonnan a férfit két nappal később kirúgták.

A keresetet a bíróság elutasította, Muellernek az énekesnő édesanyja, Andrea Swift elleni keresetével egyetemben.

Taylor Swift Red című turnéjának denveri állomására a KYGO rádió akkori műsorvezetőjét is meghívták, hogy találkozzon Swifttel. Múlt pénteken a popsztár volt testőre vallomást tett, amelyben elmondta, azt ugyan nem látta, hogy "a DJ keze valóban meg is érinti-e az énekesnő testét", de látta Muellert a sztár szoknyája alá nyúlni. Korábban nyilvánosságra került az a fotó is, amelynek készítése közben Swift állítása szerint a DJ illetlen helyeken érintette meg őt.

"Elismerem, sok szempontból kiváltságos a helyzetem, többek között abban is, hogy állni tudom a védelmem hatalmas költségeit egy ilyen perben - írta az ítélet után Taylor Swift a közleményében. - De azt remélem, ez azoknak is segít, akiknek szintén meg kell hallani a hangját. Ezért adományokkal fogok támogatni olyan szervezeteket, amelyek a szexuális támadások áldozatainak segítenek."