40 éve halt meg a Király, aki azóta él igazán

Negyven éve halt meg, de ma pontosan ugyanúgy gyászolják, mint halála másnapján. legalábbis azok, akik nincsenek meggyőződve arról, hogy még mindig él. És ugyanúgy rajonganak érte, mint életében. Nemcsak a huszadik század, hanem minden idők egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb előadóművésze, a rock and roll királya volt Elvis Presley.

Kígyózó sorban állnak a tisztelői a sztár Graceland nevű birtokánál, a Tennessee állambeli Memphisben, hogy megemlékezzenek halálának negyvenedik évfordulójáról. Gracelandet évente körülbelül 600 ezer rajongó keresi fel. Négy évtizeddel halála után ma felvonulással idézik meg az egykori idolt, augusztus 16-ra virradóra pedig gyertyás virrasztást is tartottak, ahol megjelent Elvis egykori felesége, Priscilla is.

Az asszony, aki minden valaha adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy válásuk ellenére soha nem szűnt meg szeretni Elvis Presley-t, 1985-ben azt mondta Barbara Waltersnek egy interjúban, hogy azt szeretné, ha az emberek olyannak őriznék meg a sztárt az emlékezetükben, amilyen fiatalon, a pályája kezdetén volt. Az volt ugyanis a valódi énje: amikor még szemmel láthatóan jól érezte magát a szerepkörben, amelyet betöltött, lubickolt a filmes feladataiban, és egy nagyon alázatos, fantasztikus humorú ember volt, akinek az jelentette a legnagyobb örömet, ha színpadra állhatott.

Erre az Elvisre emlékeznek Budapesten, azon a Magyar Elvis Klub által szerda 19 órára szervezett eseményen is, amelyre több száz résztvevőt várnak. A megemlékezők mécseseket gyújtanak majd, és akusztikus zenélés is lesz a fővárosi Elvis Presley parkban.

Budapesten ugyanis 2011 óta egy belbudai park viseli az énekes nevét, aki annak idején kiállt az 1956-os magyar forradalom mellett: 1957 januárjában, egy televíziós műsorban arra kérte a nézőket, hogy adakozzanak a nehéz sorsú magyaroknak. Ezt követően 26 millió svájci frank értékű adomány gyűlt össze.

Az énekes egyébként azt a néhány minikoncertet kivéve, amelyeket katonatársainak adott Németországban, soha nem lépett fel Európában. 2018. június 6-án azonban a magyar közönség is láthatja és hallhatja majd a Papp László Budapest Sportarénában a The Wonder of You című produkciót, ahol a digitálisan felújított eredeti Elvis koncertfelvételeket a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar kíséri majd, és színpadra lép Priscilla Presley is.

Élete során Elvis Presley körülbelül 200 albumot adott ki, ezekből 1 milliárd darab kelt el világszerte. Három Grammy-díjat nyert, és mintegy hétszáz dalt énekelt lemezre, köztük olyan sikereket, mint a Jailhouse Rock, a Can't Help Falling in Love, az Are You Lonesome Tonight, a Blue Christmas, a Hound Dog, a Heartbreak Hotel, a Don't Be Cruel, az A Little Less Conversation vagy a Love Me Tender... de végtelenségig lehetne folytatni a sort, ugyanis 149 toplistás és 18 listavezető dal fűződik Elvis nevéhez. A popsztár csak Las Vegasban 636 teltházas koncertet adott.

Nem véletlenül hivatkoznak a Mississippi államban, Tupelo városában 1935. január 8-án született Elvis Aaron Presleyre nemes egyszerűséggel csak úgy, hogy a „Király”. A blues és a vallásos gospel bűvöletében felnövő fiú első gitárját tizenegy évesen kapta édesanyjától, és néhány évvel később megnyert középiskolájában egy tehetségkutató versenyt. Mivel igen szegény családból származott, továbbtanulásra nem is gondolhatott, és érettségi után minden adódó munkát el kellett vállalnia. Zenei álmait azonban nem adta fel.

1953-ban Sam Philips Sun stúdiótulajdonos felfigyelt a „fekete” hangú, jóképű fehér fiatalemberre. 1954. június 26-án vették fel együtt a That's All Right című számot: a dátum azóta bevonult a zenetörténetbe, többen ezt a napot tekintik a rock and roll születésnapjának.

Elvis karrierje viszont 1955-ben indult be igazán, amikor szárnyai alá vette őt a csak "ezredesként" emlegetett Tom Parker. A menedzser mindössze néhány hónap leforgása alatt varázsolt világsztárt Elvis Presleyből, de máig sokan vitatják, hogy a végtelenül tehetséges énekes számára nem volt-e túlságosan nagy ára ennek az együttműködésnek. Az ezredes sokak szerint kihasználta az énekest: az a legenda járja róla, hogy Elvis Presley halála után, amikor megkérdezték tőle, mihez kezd most, azt válaszolta: „Menedzselem tovább...”

Elvis bemutatkozó albuma 1956-ban jelent meg, és első rock and roll lemezként vezette az amerikai listát. Az énekes televíziós szereplései akkoriban a konzervatív gondolkodásúak szerint botrányosnak számítottak. Elvis erotikus csípőmozgása miatt előfordult, hogy tánc közben a kamerák csak deréktól felfelé mutathatták. De ezzel együtt volt olyan fellépése, amelyet a teljes amerikai lakosság egyharmada, a tévézők 80 százaléka nézett. Az ifjú előadó két év alatt nemzedéki bálvány, a lázadás jelképe lett.

Azonban menedzserét feltehetően jobban motiválta a bevétel, mint hogy Elvis valódi tehetségére koncentráljon. Az énekesből aranytojást tojó tyúk lett a szórakoztatóiparban: repertoárján egymást követték az érzelmes slágerek, középszerű, sokak szerint bugyuta, egy kaptafára készült filmek tucatjaiban alakította a szívtipró főhőst. Csak 1968-ban, hét év szünet után énekelt ismét élőben – ezt a tévéközvetítést viszont százmilliók látták világszerte, és ez néhány évre visszaadta a „valódi" Elvis régi dicsőségét.

A popsztár azonban nem tudta jól kezelni a hatalmas sikert, népszerűséget, a rajongótábora felől áradó istenítést. Lelki problémái voltak, altatókon, nyugtatókon élt, többször hosszú időre elzárkózott a világtól. Többek között a házassága is ezért romlott meg: feleségét, aki mindössze 14 éves volt, amikor a 24 éves világsztár elkezdett udvarolni neki, szintén burokban, teljes kontroll alatt tartotta. A fiatalasszony pedig lassan elkezdte úgy érezni, hogy saját magáért is felelősséggel tartozik, és nem tud megbirkózni férjének hangulatingadozásaival és dühkitöréseivel. 1973-ban tehát elváltak, és Priscilla Presley közös lányukkal együtt elköltözött Gracelandről. Elvis ezután csak még inkább a drogok és gyógyszerek rabjává vált. Élete utolsó éveire veszélyesen elhízott, egyre ritkuló fellépésein már csak árnyéka volt sikerei teljében lévő önmagának. Utolsó koncertjét 1977. júniusban, Indianapolisban adta.

A rock and roll királyát alig negyvenkét éves korában, 1977. augusztus 16-án reggel holtan találták az otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint drogtúladagolással összefüggő szívroham okozta a halálát.

De bármilyen ellentmondásos is ez a kijelentés: Elvis kultusza az énekes halálával szemernyit sem hagyott alább, sőt. 1986-ban az elsők között került be a Rock Dicsőségcsarnokába, és az albumaiból elkelt nagyjából egymilliárd példánnyal Elvis Presley minden idők legsikeresebb előadóművésze.