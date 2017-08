452 ezren buliztak a Szigeten

Százhárom országból érkeztek a látogatók, köztük hollywoodi filmsztárok sora, a 2017-es Sziget fesztiválra. Egy 11 hónapos hongkongi csecsemő is itt szórakozott szüleivel, köszöntötték minden idők nyolcmilliomodik Sziget-látogatóját, és két napon is ki kellett tenni a "megtelt" táblát. A 25. Szigeten 452 ezer látogató fesztiválozott együtt békében, boldogságban, szeretetben.

"Vízválasztó volt a 25. fesztivál a Sziget életében – mondta Kádár Tamás, a Sziget cégvezetője, aki Gerendai Károly alapítótól vette át a stafétabotot, így most az ő vezetésével készül a Sziget a történetének következő 25 évére. - Lezárult egy korszak, amelyben felépítettünk egy egyedi, trendi, multikulturális fesztivált, ami speciális feelingjével, kulturális sokszínűségével, egyedi programjaival, a szolgáltatásainak minőségével és nem utolsósorban látványos megjelenésével tűnt ki a nemzetközi paletta többi fesztiváljai körül. Mára a Sziget olyan példaértékű fesztivál lett, aminek a receptjét sokan átvették, emiatt nekünk is változnunk kell, hogy ne egyek legyünk a sok hasonló közt".

A cégvezető ennek szellemében hozzáfűzte, hogy jövőre már komoly jelei lesznek a megújulásnak.

Bár a huszonötödik, jubileumi Sziget kevesebb látogatót vonzott mint a tavalyi, amikor kimagasló rekord született a látogatottságban, de így is két napon volt teltház, és több mint 450 ezer szigetelő fordult meg a fesztivál rendezvényein. Kádár Tamás szerint ez a visszaesés abból is adódik, hogy ma már többen "klónozzák" a Szigetet, ami elszippant vendégeket, "bár kétségtelen, hogy a line-up terén sem volt idén nagy szerencsénk" – tette hozzá a cégvezető, aki szerint ez a most összegyűlt nagyságrendű vendégsereg egy nagyon kellemes, "élhető" fesztivált eredményezett.

Százhárom országból érkeztek látogatók - ez a szám magasabb a tavalyinál. Legtöbben Hollandiából zarándokoltak Budapestre, őket az angol, francia, német és olasz fesztiválozók követik a listán. De nemcsak Európából, hanem a világ távolabbi pontjairól is érkeztek látogatók: egy hongkongi házaspár például 11 éves csecsemőjét is elhozta, hogy már ilyen fiatalon megérezze "az igazi Sziget-feelinget".

Az is említésre méltó, hogy egyre több hollywoodi sztárt lehetett felfedezni a közönség soraiban: a mínusz egyedik napon, P!nk koncertjén ott sorakozott a nézőseregben Ashton Kutcher, Mila Kunis, Justin Theroux és Luke Evans is, akiknek aztán annyira megtetszett a Sziget hangulata, hogy több napon is kilátogattak. Ashton Kutcherék jelen voltak Wiz Khalifa és a The Chainsmokers koncertjén is, mi több, egy kis előbulit is tartottak a fesztiválon, hiszen Mila Kunis születésnapja is erre az időszakra esett. A sztárpár nemcsak végignézte- és hallgatta a koncerteket, hanem aztán fel is keresték a zenészeket az öltözőikben.

Több fellépő is kizárólag csak a Szigeten adott koncertje miatt szelte át az óceánt. Így például Iggy Azalea, aki a fellépését szinte az utolsó pillanatban lemondó Rita Ora helyett ugrott be, a The Chainsmokers, illetve Macklemore is. Utóbbi világsztár a tervezettnél hosszabb időt töltött Magyarországon: vesekő gyanújával került be a Honvéd kórházba koncertje után.

Az idei Sziget históriájához tartozik, hogy komoly barátságok is kötődtek a Nagyszínpad backstage-ében. Billy Talent és P!nk, akik korábban még sosem találkoztak, egymás után léptek fel a Szigeten, és a fesztivál köztudottan barátságos légköre összehozta a két fellépőt. Nagy közös szelfizés és több Instagram-poszt született abból is, hogy Tom Odell és Jamie Cullum szintén egymást követték a színpadon.

Akinek sietősen kellett távoznia, az nem azért tett így, mert ne élvezte volna a Sziget atmoszféráját: a Galantis duója úgy került a programba, hogy ők vállalták el a Clean Bandit visszalépése után maradt űr kitöltését, de korábban már egy hajnali bulira is leszerződtek Németországban. Így viharos gyorsasággal, magánrepülővel indultak az újabb koncerthelyszínre.

Idén érkezett meg a Szigetre a 8 milliomodik látogató is. Az Erdélyből érkező egyetemista lány nagyon megdöbbent, amikor a kasszánál Gerendai Károly alapító szólította meg, és átadott neki egy idei bérletet valamint egy örökbérletről szóló oklevelet.

Hatalmas sikert aratott az Art Of Freedom egyik projektje, amely kívülről egy egyszerű toi-toi vécének, egy nagyobb wc-blokk egyikének tűnt, az ajtaja azonban egy kisebb bulit rejtegetett.

A szervezők közleménye szerint jól vizsgázott a Sziget biztonsági rendszere is. A tavaly bevezetett check-in iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozott. A Szigeten vendégeskedő külföldi fesztiválszervezők közül többen is érdeklődtek a szisztéma iránt, mondván, hogy az sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint a sajátjuk. A Sziget biztonsági szolgálatának vezetője is pozitív hírekről számolt be: elmondása szerint a statisztikájuk mintegy 30-40 %-kal jobb a tavalyinál.

A 25. Sziget tehát a házigazdák meglátása szerint békében és nyugalomban, kirívó esetek nélkül telt. A fesztivál most egy időre bezárja ugyan kapuit, de jövőre újabb negyedszázados fejezet nyílik a történetében.