Egy napja van kint, de máris széthallgatják Justin Bieber új dalát

Utoljára 2015-ben jelent meg lemeze, a Purpose, és azóta alig hallani a zenei megmozdulásairól. Csütörtökön viszont megjelent a YouTube-on egy új Justin Bieber-dal, amit azóta már több mint 600 ezren meg is nyitottak.

Csütörtökön pedig

kiadott egy önálló dalt,

amit igazából Julia Michaelszel és Justin Tranterrel közösen írt. A címe Friends, és BloodPop producer közreműködésével készült. Vele már több világslágeren dolgozott együtt Bieber, ilyen volt a Sorry is.

A Friends a szakítás utáni állapotokról szól, leginkább arról, hogy tudnak-e a felek barátok és egymás életének részesei maradni a párkapcsolat után is. Bieber a számról azt mondta, „szeretném, hogy a karrierem tartós legyen, de azt is, hogy az elmém, a szívem és a lelkem is megmaradjon. Azzá a férfivá akarok válni, aki lenni szeretnék, és később azzá a férjjé és apává, aki lenni szeretnék.”