A fúziós dzsessz óriása, a Weather Report munkássága előtt tiszteleg a Heavy Weather elnevezésű nemzetközi supergroup. A csapat már két sikeres ausztriai koncerten van túl, de ennél sokkal érdekesebb, hogy egy magyar zenész is bekerült, az ütőhangszeres Mogyoró Kornél.

A Weather Report, az 1970-es évek világhírű fúziós jazzbandájának munkássága előtt tisztelgő supergroup alakult, ami már túl van két sikeres ausztriai koncerten is. A zenekarnak van magyar tagja is, az ütőhangszeres Mogyoró Kornél, aki az MTI-nek elmondta, hogy „hogy a produkció a Weather Report egykori zseniális billentyűse, Joe Zawinul emléke előtt tiszteleg, aki tíz évvel ezelőtt halt meg.

Az ötlet Zawinul menedzserétől, Peter Guschelbauertől származott, a zenekart az ő kérésére az ismert norvég basszusgitáros, Per Mathisen szervezte össze.” Mathisen egyébként annak az Alex Acunának a mentoráltja, aki 1975-től 1978-ig volt a Weather Report ütőhangszerese és dobosa. Az Oslóban és Bécsben élő Mathisen a dzsessz számos világsztárjával játszott együtt az elmúlt több mint 20 évben, közöttük volt Bill Bruford, Terje Rypdal és Gary Thomas. A norvég basszusgitáros három ismert osztrák zenészt - Gerald Preinfalk szaxofonost, Paul Urbanek billentyűst és Herbert Pirker dobost - hívott a Heavy Weatherbe,

az ütőhangszeres pedig Mogyoró Kornél lett,

akit az Amerikában élő dobos, Borlai Gergő ajánlott.

Mogyoró Kornél azt is mondta, hogy „tízéves koromban hallottam először az akkor már nem létező Weather Reportot, amely kamaszkorom meghatározó zenekara lett és a mai napig óriási kedvencem. Zawinulék őrületes muzsikája

megkerülhetetlen a dzsesszben,

számos mai előadóra gyakoroltak óriási hatást, én is több formációmban próbáltam valami hozzájuk hasonló zenét elérni.” A 40 éves zenész az elmúlt időszakban Magyarországon az EastWing Groupban, Palya Bea zenekarában, a Veronakiban és a Tóth Evelyn Trióban játszott, jelenleg pedig szólólemezre készül.

Weather Report Tizenhat éves (1970-1986) pályafutása során a Weather Report a fúziós dzsessz történetének egyik legfontosabb zenekara lett. A nagyszerű képességű zenészek számára lehetőség nyílt a folyamatos improvizációra, miközben végig elsődleges volt a szerzemények összefogottsága. A zenekarvezető, az osztrák Joe Zawinul számos rock ritmuselemet és az elektromos technológia vívmányait alkalmazta. Zawinul Miles Davis két legendás albumán, az In A Silent Way-en és a Bitches Brew-n játszott, de a trombitás zenésztársa volt egy ideig a szaxofonos Wayne Shorter is, aki szintén végigzenélte a Weather Report másfél évtizedét. Tizenhat éves (1970-1986) pályafutása során a Weather Report a fúziós dzsessz történetének egyik legfontosabb zenekara lett. A nagyszerű képességű zenészek számára lehetőség nyílt a folyamatos improvizációra, miközben végig elsődleges volt a szerzemények összefogottsága. A zenekarvezető, az osztrák Joe Zawinul számos rock ritmuselemet és az elektromos technológia vívmányait alkalmazta. Zawinul Miles Davis két legendás albumán, az In A Silent Way-en és a Bitches Brew-n játszott, de a trombitás zenésztársa volt egy ideig a szaxofonos Wayne Shorter is, aki szintén végigzenélte a Weather Report másfél évtizedét. A csapatban összesen harminc zenész fordult meg, köztük Miroslav Vitous cseh bőgős, két amerikai basszusgitáros, Jaco Pastorius és Victor Bailey, Airto Moreira brazil ütős, Alphonse Mouzon, Peter Erskine és Omar Hakim amerikai dobos is.

A zenekar munkássága előtt tisztelgő Heavy Weather idei fellépéseinek nemcsak Zawinul halálának tízéves évfordulója az apropója, hanem az is, hogy hogy éppen harminc éve halt meg a legendás Jaco Pastorius, tavaly ősszel pedig Victor Bailey. Mogyoró Kornél azt is mondta, hogy „Per Mathisent gyakran hívják a skandináv Pastoriusnak, ő is a zseniális példaképe által művelt fretless basszusgitárstílust alkalmazza, miközben továbbgondolja a Pastorius által képviselt virtuóz zenei világot”.

A Heavy Weather első koncertje Mogyoró Kornéllal július 8-án volt az ausztriai Gmundenben, ezt követte augusztus 11-én egy fellépés kétezer ember előtt Grazban. A közönség mindkét alkalommal óriási lelkesedéssel fogadta a zenekart, amely a harmadik alkalommal,

szeptember 6-án a Linz melletti Hagenbergben játszik.

Mogyoró Kornél elmondta, hogy annak ellenére, hogy a tribute formáció a Weather Report nyolcadik, egyben legsikeresebb albumáról, a negyven évvel ezelőtt kijött Heavy Weather-ről kapta a nevét, nem csupán erről játszanak a koncerteken. „Valamennyi korszakból játszunk számokat, sőt Per Mathisen szerzeményei közül is előadunk néhányat. Az alaptémák nyilván adottak, de a zene nagy része eleve improvizáció, ahogyan az ötünkből kicsúszik. Mindannyian nyitottak vagyunk, és működik a kémia közöttünk” - mondta Mogyoró Kornél.

A Heavy Weather sikeres koncertjei után már szó van jövő tavaszi londoni, norvégiai és más európai fellépésekről. Mogyoró Kornél azt is mondta,

mindent megtesz annak érdekében, hogy a produkciót a magyar közönség is láthassa.