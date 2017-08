Bármilyen hihetetlen, képesek vagyunk rá

Bármilyen hihetetlennek és nehéznek tűnik, az ember bármire képes, csak meg kell tenni az első lépéseket. Ezt üzeni a Yesyes elektronikus formáció legújabb dalával. Itt nézheti meg először a hozzá készített klipet.

A yesyes egy 2016-ban indult elektronikus formáció, amelyben a Csillag születik-ből, az X-Faktor-ból és A Dal-ból is ismert Szabó Ádám énekel, alkalmanként pedig harmonikázik, a másik tag pedig Katona Tamás dobos. A zenekar tavaly elnyerte a Cseh Tamás Program induló zenekari támogatását, így idén már megjelent egy 5-számos EP-jük és egy videoklipjük is, amit a Let me closer című dalukhoz készítettek.

A Let me closer-rel egyébként a Viva Push júniusi előadói lettek. A Yesyes első magyar nyelvű száma, a Te meg én júliusban jött ki. A nyár végére pedig az Up on the sky című dallal készültek el, amit egyből egy látványos videoklippel támogattak meg. Íme:

A dalt Szabó Ádám írta, majd Somogyvári Dániel hangszerelte. A klip pedig az angliai Dorset megye tengerpartján készült, egy három fős erdélyi stábbal. A zenekar dobosa, Katona Tamás szintén Erdélyből származik, barátai pedig több éve kint élnek Angliában, és idén nyáron gondoltak először arra, hogy csinálnak valami közös projektet. Ebből lett a klip.

Maga a Let me closer dal pedig arra szeretné bíztatni az embereket, hogy tegyenek meg mindent, amit szeretnének. Az üzenet nagyjából annyi, hogy bármilyen nehéznek és hihetetlennek tűnik is, az ember szinte bármire képes. A zenekar első önálló koncerte szeptember 22-én lesz a Gödör klubban.