Ez az emlékezés éve lesz

Az idén ünnepli fennállásának 180. évfordulóját a Nemzeti Színház, a jelenlegi épület pedig 15 éves. Éppen ezért az idei évad az emlékezés éve lesz – mondta Vidnyánszky Attila, a színház igazgatója az évadnyitó társulati ülésen. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedig beszédében kiemelte: számára attól nemzeti egy színház, ha megmutatja nekünk, magyaroknak, a nemzet tagjainak, hogy kik voltunk, kik vagyunk, és leginkább azt, hogy kik lehetnénk.

Inspiráló, sőt, provokáló színház

„Száznyolcvan évvel ezelőtt egyértelmű volt, hogy mitől nemzeti a Nemzeti Színház. Attól, hogy nem német, hanem magyar nyelvűek az előadások. De mit jelent ma? Számomra attól nemzeti egy színház, hogy megmutatja nekünk, magyaroknak, a nemzet tagjainak, hogy kik voltunk, kik vagyunk, és leginkább azt, hogy kik lehetnénk" – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Színáz évadnyitó társulati ülésén.

Hozáttette: mindezt abban azt összetettségben teszi, amilyen összetett és amilyen különböző életet élő a magyar nemzeti közösség . És mindezt úgy muatja meg, hogy ez más nemzetek felé inspiráló, sőt, akár provokáló is lehet. A miniszter azt is mondta, hogy a Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház bebizonyította, hogy a minőséget, a hagyományokat és az innovációt, a kísérletező színházi műhelyt össze lehet egyeztetni, és sikerrel lehet működtetni. „Komoly érdemei vannak a Nemzeti Színháznak, a színház társulatának és Vidnyánszky Attilának abban, hogy miközben a nemzeti kultúrát és a magyar nyelvet ápolja, keresi a 21. század színházának nemzetközi világát is, arra törekszik, hogy megmutassa magát a világban, bemutatkozzon, kik is vagyunk mi, magyarok, milyen a magyar Nemzeti Színház." – tette hozzá. A miniszter ezután arról beszélt, hogy a kormány azt tervezi: a jövőben felújítja a színház technikai parkját valamint az épületet, de a környező infrastruktúrát is fejleszti - például a közlekedést, valamint a még üres területeket is beépítik.

A Nemzeti Színház szent és sérthetetlen

„180 és 15. 180 éve létezik a Nemzeti Színház és 15 éves az épület, amelyben most vagyunk. 180 év nem kevés. Ráadásul a Nemzeti Színház történelme, története meglehetősen fordulatos. Ebben az évben emlékezni fogunk. Egy egész évet szentelünk az emlékezésre – hiszen ez különösen fontos a mai, múltat eltörölni vágyó világban" – mondta Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésén, és felsorolta, milyen emlékprogramokat szerveznek.

Megújítják a színház épületében lévő kiállításokat - azt szeretnék, ha a közönség megismerné azokat a színészeket is, akiknek a portréi a színház falait díszítik, vagy akiknek a szobrait láthatják az épületen belül és kívül. Ezen kívül a nemzet színészeinek emléktáblákat avatnak. Nemzetközi konferenciákat szerveznek, amelyeken a Nemzeti Színház múltjáról, jelenéről lesz szó – a legfotnosabb fordulatokra, történelmi eseményekre fókuszálva. Felkeresik a legnagyobb magyar színészek sírját, és rendbe is teszik azokat. Ezeken kívül díszelőadással , a Bánk bánnal nyitják az évadot szeptember 21-én – ez is az emlékezés része. Az igazgató kiemelte, hogy az Operában is lesz egy Bánk bán előadás, amelyet szintén ő rendez – ezt szeptember 8-án mutatják be. De a Kaposvári Egyetem Cserhalmi-osztályával is színpadra visznek egy Bánk bánt októberben – az utaztatható váloztatot, vagyis amelyet vidéki vagy külföldi színházakban is bemutathatnak. „Ez az a dráma, amelynél aktuálisabb szöveg nincs ma" – hangsúlyzta Vidnyánszky Attila.



„Úgy vagyok ezzel az épülettel, mint az ember a feleségével. Nem hasonlítgatja. Szent és sérthetetlen. Ahogy a Nemzeti Színház is. Ez is a miénk. Ugyanúgy szent és sérthetetlen." – mondta az igazgató, amikor arról beszélt, hogy a történelem során hányszor akarták eltiporni a Nemzetit – vagy el is tiporták.

Nyitott színház

Négy éve vezeti a Nemzeti Színházat Vidnyánszky Attila, és ezalatt az idő alatt teljesen megújította, átalakította – felépített egy merőben más rendszert. Rengeteg bemutatót hoznak létre az évadokban, de mindeközben befogadó színház is – vidéki társulatok darabjait is műsorra tűzik. Ezen kívül a Nemzeti Színház több előadását vidéken is bemutatják, sőt, a határon túl is. Tavaly 11 új darabot vittek színpadra – 115 előadással. 73 darabot pedig befogadtak – 101 előadással. „Nagyon fontosnak tartom, hogy a vidéki színházak produkcióit is bemutassuk, mert korábbi, vidéki és beregszászi színházigazgatóként pontosan tudom, hogy milyen a fővárosban megmutatkozni" – mondta Vidnyánszky Attila.

Aztán arról beszélt, hogy négy évvel ezelőtt elindították a gyerek- és ifjúsági programokat, amelyek az első évben még nem voltak teltházasak, ma pedig már a nagyszínpadot is meg kell nyitni, mert annyian jönnek. Végül a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót említette, amelyet szintén negyedik éve rendeznek meg a Nemzeti Színházban, hatalmas sikerrel. A legutóbbi fesztiválon már minden előadás teltházas volt, pótszékekkel.

„Folyamatosan hidakat építünk. Befogadunk, mi magunk is utazunk, külföldön is bemutatkozunk és külföldi társulatok is jönnek hozzánk, szólunk mindenkihez, a legkisebb falvaktól a nagyobb városokig próbáljuk eljuttatni az előadásainkat,különleges eseményeket szervezünk, például megemlékezünk a roma holokausztról és a fogyatékkal élők világnapjáról. Minden megmozdulásunkra nagyon büszke vagyok" – mondta az igazgató.

Az idei bemutatók

Komoly évad elé nézünk – így kezdte Vidnyánszky Attila, amikor az idei évad bemutatóit sorolta fel. Tizenegy premier lesz a színházban – ebből négy nagyszínpadi, ahol először a Figaro házasságát mutatják be novemberben Sardar Tagirovsky rendezésében. Időrendben a második nagszínpadi bemutató az Úri muri lesz, amelyet Vidnyánszky Attila rendez majd. 2018 februárjában Silviu Purcarete rendezésében mutatják be a Cseresznyéskert című előadást. A negyedik nagyszínpadi bemutató 2018 márciusában lesz. Gárdonyi Géza-Zalán Tibor Egri Csillagok című művét viszik színre.

A Gobbi Hilda Színpadon szeptemberben először a Bánk bánt mutatják be – Vidnyánszky Attila rendezi a darabot. Októberben Az ügynök halála című előadást mutatják be Csiszár Imre rendezésében. Ezt követően mutatják be a Házasság Palermo-ban című darabot, Kiss Csaba rendezi majd. Januárban a Szent szörnyetegek című előadást láthatják a nézők – Dér András rendezésében. Bozsik Yvette rendezi a Pogánytánc című Brian Friel-darabot – ezt februártól láthatja a közönség. A Woyzeck című darabot áprilisban mutatják be – az előadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezi majd. Végül májusban bemutatják Brecht rémmeséjét, amelynek címe: A gömbfejűek és a csúcsfejűek. A darabot Zsótér Sándor rendezi majd.



Az igazgató azt is elmonta, hogy szeptembertől négy előadásukat – a János vitéz-t, a Csongor és Tündé-t, a Tóth Ilonká-t és A fehér felhőket ingyen mutatják be diákoknak. Azért döntöttek így, hogy segítsék azokat a családokat, rászorulókat, akik nem tudják a gyerekeket színházba vinni.

Új tagok és születésnapi torta

Az évadnyitón az új tagok is bemutatkoztak – elmondtak egy-egy fontos idézetet a Nemzeti Színház 180 éves történetéből. A Nemzeti Színház társulatának új tagjai: Rubold Ödön, Ács Eszter, Katona Kinga, Barta Ágnes, Bordás Roland, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor.

A megnyitó végén a színpadon egy hatalmas születésnapi tortát toltak, amelyet Vidnyánszky Attila vágott fel, és mindenki megkóstolhatta.

Végül a színáz főbejárata előtt egy csoprtkép készült – a színáz színészeivel és dolgozóival.

Vidnyánszky Attila mandátuma jövő májusban lejár, de nyár elején egy sajtótájékoztatón azt modta: újra pályázik majd a színhzáz vezetésére.