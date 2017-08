Bonnie Tyler a napfogyatkozás nagy nyertese

Az elmúlt napokban a teljes napfogyatkozás lázában égtek az amerikaiak, és ebből az alkalomból Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart című, több mint 30 éves dala is másodvirágzását élte.

1983-ban jelent meg Bonnie Tyler azóta klasszikussá vált slágere, amely címében a természeti jelenségre utal, csak nem tudományos, hanem romantikus összefüggésben.

Az Egyesült Államokban az augusztus 21-i valódi teljes napfogyatkozásra készülve most újra felfedezték maguknak az emberek a Total Eclipse of the Heart-ot. A Billboard beszámolója szerint több mint 500 százalékkal növekedtek a dal online eladási számai a múlt hét végéig az azt megelőző időszakhoz képest.

Augusztus 21-én, a napfogyatkozás előtti órákban is rengetegen hallgatták a Total Eclipse of the Heart-ot. Szerepelt az iTunes top 10-es listáján, a Spotifyon pedig majdnem 3000 százalékkal többen streamelték a két héttel ezelőtti számokkal összehasonlítva az USA-ban.

A Variety adatai szerint a YouTube-on is megugrott a dal hallgatottsága a napfogyatkozás körüli időszakban: óránként majdnem 260 ezres letöltést produkált, de már az azt megelőző napokban is rengetegen kattintottak rá.

Bonnie Tyler maga is kihasználta a slágerben rejlő lehetőségeket a napfogyatkozáskor: a Karib-tengeren, egy óriási hajón adta elő élőben a dalt, illetve legalábbis egy részletét. A Total Eclipse of the Heart ugyanis 5 és fél perces szám, de a napfogyatkozás csak 2 perc 40 másodpercig tartott.

Itt lehet megnézni a luxushajós túrát szervező cég videóját az eseményről:

A Total Eclipse of the Heart 1983-ban egyébként négy hetet töltött a Billboard 100-as toplistájának élén, és Bonnie Tylert Grammy-díjra is jelölték érte.