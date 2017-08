Ezzel lepte meg a U2 a rajongóit

Postán küldött titokzatos levelet a U2 a rajongóinak. Használható, konkrét információ nehezen szűrhető le a levélből, de biztosan készül valamire az együttes.

A U2 levélben küldött titokzatos teasert a rajongóinak. A hivatalos rajongói klub regisztrált tagjai kapták az érdekes levelet, amit két fekete sziluett ural. A nő és a férfi alakja szinte teljesen kitakar egy oldalnyi szöveget.

Az egyik rajongó Twitterre feltöltött képén látszik, hogy az alakok kódfejtőként néhol látni engednek egy-egy fontosabb kifejezést a szövegből. A kulcsszavak alapján a levél egyik leginformatívabb része, hogy az érdemi információ a U2.comon fog megjelenni. A levél

utolsó sora pedig a leggonoszabb,

mert úgy kezdődik, hogy „a U2 be fogja jelenteni ... -án”. A legvalószínűbb, hogy az új albumról van szó, amit először már 2016-ban akartak megjelentetni, de több dolog miatt is csúszott a véglegesítés. Az utolsó 2014-ben jelent meg Songs of Innocence címmel, ami egyértelmű utalás és hivatkozás volt William Blake angol költő-festő ugyanilyen című (Songs of Innocence - 'Az ártatlanság dalai') verseskötetére. Aminek van is egy párja, a Songs of Experience, azaz a Tapasztalás dalai. Blake két kötete mindig is elválaszthatatlan volt egymástól, ezért is valószínű, hogy a U2 következő albuma is igazodni fog ehhez. És mivel a levélben szereplő két sziluett mögötti szöveg – a látható részek alapján – egyértelműen Blake köteteiről szól, nem nagyon merülhet fel kétség.