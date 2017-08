Világsztárok zárják a fesztiválszezont a Balatonnál

Szerda délben indul és vasárnap hajnalig tart a balatoni nyár és az idei fesztiválszezon két záróeseménye. A STRAND és a B.my.Lake fesztiválok azonos helyen, Zamárdi szabadstrandján várják a közönséget. A száznál is több hazai előadót felvonultató programban a világsztárok között John Newman, Parov Stelar, a Bastille, Alan Walker, Redfoo és Icona Pop, vagy éppen Sven Väth, Solomun, Adam Beyer és Loco Dice lép színpadra. Százhúszezernél is több vendéget várnak szerdától szombatig Zamárdiba.

„Öt évvel ezelőtt azzal a szándékkal indítottuk el a MOL Nagyon Balaton projektet, hogy a legszínvonalasabb, legizgalmasabb balatoni eseményeket együtt kínálhassuk a hazai és a külföldi turistáknak, másrészt ennek keretében új produkciók szülessenek. A STRAND és a B.my.Lake fesztiválok az új események közül a legjelentősebbek. Amíg a MOL Nagyon Balaton eseményeire május óta közel egymillióan látogattak, addig a STRAND és a B.my.Lake fesztiválokra százhúszezer vendéget várunk abban az időszakban, amikor jellemzően már kevesebben járnak a Balatonra." – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton idén Pro Turismo díjjal kitüntetett alapítója.

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés jellemzi a MOL Nagyon Balaton két zárófesztiválját. Ma már nemcsak az ország minden pontjáról, de több külföldi országból is érkeznek vendégek erre a hétre a Balatonra. A várható kánikula miatt sokan kérdezik, hogy a helyszínen lehet-e még jegyet váltani? A jelenlegi adatok alapján úgy látjuk, minden napra kapható még belépő a helyszínen és a honlapon keresztül is" – tette hozzá Fülöp Zoltán, az eseményeket szervező VOLT Produkció vezetője.

STRAND Fesztivál

Ötödik éve várja a közönséget Zamárdi szabadstrandján a Petőfi Rádió és a VOLT Produkció eseménye, a STRAND Fesztivál. A STRAND hamar a közönség és a zenekarok kedvence lett: szinte mindenki megfordul itt, aki a hazai előadók közül közönségkedvencnek számít a Halott Pénztől a Quimbyig, a Wellhellótól a Brainsig. De nagyon sokszínű a nemzetközi kínálat is: a headliner-sort szerdán a You me at Six nyitja, másnap a Bastille, majd Parov Stelar és John Newman következik, de a toplistás DJ-producer Alan Walker, Alle Farben, az Icona Pop, Redfoo és Wilkinson is színpadra lép.

A három koncertszínpad mellett idén először Kertmozi is épül, ahol esténként két-két magyar filmet láthatnak a STRANDolók: többek között a Kincsem-et, a #sohavégetnemérős-t, a Balaton Method-ot vagy a Van, valami furcsa és megmagyarázhatatlan-t vetítik. Ugyancsak új helyszín a Tábortűz, ahol előzetes jelentkezés alapján mutatkozhatnak be dalszerzők és feldolgozásokat játszó előadók, de meglepetésként naponta nagyszínpados sztárok is gitárt ragadnak itt.

A #Hello Hungary STRAND ART helyszínen ezer festmény készül a Balatonról, a Nagy STRAND Kaland keretében pedig száz csapat mérkőzik meg értékes díjakért napi vetélkedőkön keretében. A Petőfi Pont a STRAND központi helye. Itt az Aranykor programhoz kapcsolódóan Ákos, Freddie és Rúzsa Magdi vendégszerepel. A STRANDon megjelennek az idei NAGY-SZÍN-PAD! verseny indulói is - közülük az idei győztes, a Lóci Játszik jegyzi a STRAND himnuszát, a Nem strandolsz jobban című átdolgozásukkal, amelyben saját slágerüket, a Nem táncolsz jobban-t "strandosították":

B.my.LAKE

Idén is az elektronikus zene legkiválóbbjai lesznek jelen a B.my.Lake-en, amelyet az indulása évében Európa legjobb új fesztiváljának választottak. Sven Väth, Solomun, Adam Beyer, Loco Dice, Ben Klock, Dixon, Sam Paganini, Rødhåd, Julian Jeweil, Ben Sims, Jan Blomqvist, Mind Against, Jacmaster, Amelie Lens és még sokan mások garantálják, hogy feledhetetlen legyen ez a négy nap a fesztiválozóknak. A nyitónapon a világ egyik legnépszerűbb techno-kiadója, az Adam Beyer által vezetett Drumcode érkezik a B.my.Lake-re.

Eközben pedig továbbra is tart a MOL Nagyon Balaton Check-In játék, amelynek keretében egy autót is nyerhetnek azok, akik legalább két nyári, balatoni eseményen részt vesznek és begyűjtenek egy-egy pecsétet.