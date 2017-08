Idén is színesebb lesz a város

Negyedik alkalommal indult el a Színes Város Budapest Fesztivál az erzsébetvárosi Kertész utcában. A szeptember végéig tartó projektsorozat témája 2017-ben a Gasztronómia és a bor. Minden falfestés ezen témák köré épül a fesztivál keretein belül, az alkotók ezekből nyertek inspirációt. A budapesti falfestések mellett a fesztivál kiemelt partnervárosában, Berlinben is alkot egy magyar művész.

A fesztivál idén nem egy, hanem két megfestett tűzfallal indul: mindkét falat egy-egy Berlinből idelátogató művész tervezte és kivitelezte. Az utcához közelebb eső murál egy hétig készült, 230 m2 nagyságú, és Vidam munkája. Az alkotó művészneve magyarosan hangzik, ugyanis édesapja magyar. Maga Vidam is Magyarországon született, ezután költözött a család Németországba. A művész illusztrátornak tanult Berlinben. A német The Weird nevű alkotócsoport tagja, akiknek munkáit a töredezett vonalakból építkező, expresszív figuralitás jellemzi. A falfestő művész legutóbb három évvel ezelőtt járt Magyarországon, és meglepve tapasztalta, mennyit fejlődött a gasztro-választék Budapesten, bár magyar kötődésének és egri nagymamájának köszönhetően a házias, magyaros ízeket már korábban megszerette. Személyes kedvence saját bevallása szerint továbbra is a lángos maradt.

A frissen elkészült második, nagyjából 450 m2 méretű falon 11 napon keresztül dolgozott a német HRVB művésznevű alkotó. Tom, akit a név takar, szintén Berlinben él, és úgyszintén a The Weird alkotócsoport tagja. A tervezőgrafikusként dolgozó street art művész jelenleg illusztrátor a német fővárosban: első rajzait graffitisként jegyezte, később indult el a mostanra fő fókuszába kerülő karakterábrázolás felé.

A művész nyaranta járja a világot, és a külföldi felkéréseknek tesz eleget: Magyarországot megelőzően Csehországban, korábban pedig a francia borközpontban, Bordeaux-ban járt, de festett már Szibériában is. Budapesten most fordult meg először, és azt mondja, hogy a magyar konyha valósággal lenyűgözte. Lévén, hogy minden számára új városban igyekszik megismerkedni a helyiekkel, hogy a készülő műbe belekomponálhasson helyi jellemzőket, falfestményén különböző zöldségek, a paprika, a vörösbor, és a ,,finom" szó is helyet kaptak - noha a pörkölt szó volt az egyik első, amelyet HRVB megtanult, és a finomságnak öt különböző fajtáját is megkóstolta.

Negyedik alkalommal rendezi meg a Színes Város Csoport a művészeti fesztivált, ami azt mutatja, hogy erre a fajta vizuális élményre és erre a művészeti ágra komoly kereslet van nemcsak az alkotók, hanem a városban élők részéről is, akik lehetővé teszik, hogy egy-egy falat új élettel töltsenek meg a művészek – mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a fesztivált nyitó sajtótájékoztatón.

Nádudvari Noémi, a Színes Város Csoport művészeti kurátora kiemelte: legfontosabb küldetésük, hogy minél többféle nemzetközi urban-art művészeti irányzatot megmutassanak Budapestnek, és minél több nemzetközi művészt hívjanak alkotni évről évre a fesztiválra. "Vidam alkotásában úgy ragadta meg a gasztronómia tematikát, hogy lement egészen az alapanyagokig, a friss termelői termékekig, és azt emelte ki, hogy milyen jó piacra járni és hazai termelőktől vásárolni, mindezt egy rá jellemző játékos formában" - mondta a kurátor.

„Nagy öröm számunkra, hogy ez az összefogás idén is létrejöhetett. Felemelő az az érzés, hogy a hónapokon keresztül tartó szervezés végére elkezd összeállni a befektetett munka, megszületnek Budapest újabb művészi értékű tűzfalai, amelyeket a helyi lakóközösségek, továbbá az idelátogatók is nagy örömmel fogadnak" - mondta Flór Péter, a fesztivált szervező Színes Város Csoport főtitkára.

Az egyhónapos fesztiválon a magyar és a német művészek mellett várhatóan osztrák, spanyol, lengyel és brit alkotók is készítenek festményeket a fővárosi falakra.