Egymilliomodik nézőjét várja A padlás, visszatér Rékasi Károly

Több színház is kihirdette az elmúlt napokban, hogy milyen produkciókkal várják a most kezdődő új évadban a nézőket. Számtalan érdekességre számíthat a közönség: a Vígszínház történetében először mutatják majd be a Hamlet-et, az Ármány és szerelem soproni rockos feldolgozásához Demjén Ferenc írta a dalszövegeket, és balesete után Rékasi Károly is idén tér vissza a József Attila Színház színpadára. 11 színház műsorkínálatát gyűjtöttük össze.

Tizenöt bemutatót tervez a 2017/2018-as évadban a kecskeméti Katona József Színház, de öt korábban bemutatott darab is műsoron marad. Az öt nagyszínházi, bérletes bemutató közül az első szeptember 29-én a Csárdáskirálynő című operett premierje lesz, a darab rendezője Béres Attila. Bertolt Brecht A szecsuáni jóember című drámáját Zsótér Sándor rendezi, ennek november 17-én tartják a bemutatóját. Michael Frayn Függöny fel! című előadását Szente Vajk rendezésében szilveszterkor láthatja először a közönség. Az évad második felében, február 9-én először a Kőműves Kelemen című rockballadát viszi színre a társulat, majd Molnár Ferenc A testőr című vígjátékát mutatják be április 6-án, mindkettőt Cseke Péter rendezésében.

A gyerekeknek és fiataloknak pedig Gimesi Dóra Hessmese című mesejátékával készülnek, amelynek szeptember 21-én, a magyar dráma napján lesz a premierje, Kuthy Ágnes rendezésében. Andersen A hókirálynő című táncos mesejátékát december 5-én Cseke Péter viszi színre.

A Kelemen László Kamaraszínházban október 6-án Rusznyák Gábor rendezésében Moliére Képzelt beteg című vígjátékát, majd 2018. február 16-án Alfred Jarry Übü király című bohózatát Hegymegi Máté rendezésében láthatja a közönség.

Az ötödik évadát kezdő Kecskemét City Balett Balett + Kőszegi Ákos elnevezésű produkciója októberben kerül színre, Prokofjev Rómeó és Júlia című előadásának premierjét pedig március 14-én tartják. A bemutató Tom Johnson Négyhangú opera című művével is kiegészül.

A Ruszt József Stúdió Színházban Frederico Garcia Lorca Vérnász című színművét november 24-én mutatják be, Kocsis Pál rendezésében. Szász János rendezi Csehov Ványa bácsi-ját, amelyet január 6-án, míg Simon Gray A játék vége című darabját Rusznyák Gábor rendezésében április 13-án láthat először a közönség.

Újdonság a kecskeméti színház műsorán, hogy osztályteremben adják elő fiataloknak Kai Hensel Klamm háborúja című monodrámáját Réczei Tamás rendezésében. Közkívánatra a 2017/2018-as évadban öt korábban bemutatott darab továbbra is műsoron marad: ilyen a nagy sikerű Család ellen nincs orvosság című vígjáték, Csehov Apátlanul, Schiller Ármány és szerelem és Robert Harling Acélmagnóliák című színműve, valamint a Bolero vers - tánc - színház előadás.

Szintén tizenöt új produkciót állít színre 194. évadjában az ország legrégebbi kőszínháza, a Miskolci Nemzeti Színház.Ezek közül az első hat darabot szeptember végén és októberben láthatja a közönség. Opera, balett, musical, operett, mesejáték, klasszikus és kortárs színdarabok egyaránt színpadra kerülnek.

Szeptember 22-én a Marica grófnő nyitja meg az évadot a Nagyszínházban, Szabó Máté rendezésében. A Kamaraszínházban gyermekelőadással, a Minden egér szereti a sajtot című zenés mesejátékkal indul az évad szeptember 29-én – ezt Keszég László rendezi, míg a Játékszínben Szőcs Artur állítja színpadra szeptember 30-án Bertolt Brecht színművét, A kaukázusi krétakör-t.

Szeptember 16-án a korábbi nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezik a Színházak Éjszakáját, ahol a nyílt próbák mellett meglepetésprogramokkal is készülnek a szervezők. A Magyar Dráma Napján, szeptember 21-én pedig miskolci középiskolások vehetnek részt Szigethy Gábor színháztörténész, egyetemi tanár előadásán, amely a decemberben bemutatásra kerülő Csongor és Tündé-t igyekszik közelebb hozni a diákokhoz.

Az együttműködés és a zene évada lesz az idei a Soproni Petőfi Színházban.

Együttműködések révén közös darabot mutat be a soproni társulat a Pesti Magyar Színházzal, a bécsi Európa Clubbal, a Komáromi Jókai Színházzal, a felvidéki Zentai Magyar Kamaraszínházzal, a Nemzeti Színházzal és az erdélyi Mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházzal. Ebbe a sorba illeszkedik a balatonfüredi Kisfaludy Színház és a Forrás Színház is.

Az évadot a Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékkal indítják, Eperjes Károly rendezésében, Reviczky Gábor főszereplésével. A Zsugori című zenés komédiát Moliere Fösvény című darabja nyomán mutatják majd be. Schiller Ármány és szerelem című darabját pedig rockzene kíséri majd: a dalszövegeket Demjén Ferenc írta, a zeneszerző pedig Papp Gyula. A The Blues Brothers című musicalshow-t is láthatják a nézők, Feke Pál és Serbán Attila főszereplésével és rendezésében.

A középiskolások John Osborne Dühöngő ifjúság című drámáját nézhetik meg Kéri Kitty rendezésében, Eperjes Károly főszereplésével, a felső tagozatosok pedig Petőfi Sándor János vitéz című táncjátékát Novák Ferenc rendezésében, valamint Henning Mankell és Németh Ervin Csillagkutya című darabját a színházi nevelési program részeként. Az alsó tagozatosoknak Michael Ende A pokoli puncspancs és Fazekas Mihály Lúdas Matyi című műveit játsszák, zenés mesejátékok formájában.

A Liszt-központban mutatják be Henrik Ibsen Ha mi holtan feltámadunk című drámáját Pataki András rendezésében, Szilágyi Tibor főszereplésével, a középiskolásoknak pedig Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című színjátékát Perényi Balázs rendezésében. A felső tagozatosok Arany János Buda halála című színpadi játékát, az óvodások pedig Gál Tamás rendezésében Azördögbe!!! című zenés magyar népmesét tekinthetik meg ugyanott.

Műsoron marad az előző évadban bemutatott Diótörő című táncjáték a Sopron Balett előadásában, William Shakespeare Macbeth című tragédiája Pataki András rendezésében, valamint Frederick Loewe és Alan Jay Lerner My Fair Lady című musicalje, Radó Denise rendezésében.

A Sopron Balett a nagyszínházban Táncrapszódia címmel három táncjátékot mutat be: az előadás különlegessége, hogy két felvonásban táncolják el a művészek a három táncjátékot, a Labirintus-t, amelyet Demcsák Ottó koreografál, a Lángoló Szív-et, amelyet Alekszej Batrakov, az oroszországi Szaranszki Balett igazgató-koreográfusa rendez, és a Mozart-szelet-et, amelyet Rovó Péter koreografál.

A Progress Sopron 2017 Nemzetközi Amatőr és Alternatív Színházi Fesztivál keretében szeptember 20. és 24. között alternatív és amatőr színházi mozgalmak mutatkoznak be a Liszt-központban: érkezik társulat Srí Lankáról, Olaszországból, Lengyelországból, Németországból és Szerbiából is.

Az előző évadbeli 103-ról 150-re emeli előadásainak számát a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház.

Évadát új bérletstruktúrával indítja a társulat: a Vertich József-bérlet kizárólag vidám darabokat, a Tolnay Klári-bérlet vendégelőadásokat és kuriózumokat tartalmaz, míg a zenés darabok a Komlóssy Erzsébet-bérletben kaptak helyet. Saját előadásaikat a Zenthe Ferenc Premier-bérletben mutatják be.

Ebben a sorozatban elsőként Michael Frayn Még egyszer hátulról című bohózatát mutatják be október 2-án. A Zenthe Ferenc Színház és a Váci Dunakanyar Színház közös produkciójában Kautzky Armand is fellép. A Zenthe-bérletesek júniusig A falu rossza, a Rettenetes szülők és Az eltört korsó című premierelőadásokat láthatják.

A Tolnay Klári-bérlet műsorán van többek között a Körhinta a Nemzeti Színház, illetve A király beszéde a Veszprémi Petőfi Színház előadásában, a zenés darabok sorában Verdi Rigoletto című operáját vagy a La Mancha lovagja című musicalt láthatják a nézők.

