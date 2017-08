Taylor Swift akadályozhatja meg, hogy történelmet írjon a Despacito?

Az első single Taylor Swift rövidesen megjelenő új albumáról még napvilágot sem látott, a találgatások már most arról szólnak, hogy a debütálása vajon útjába áll-e annak, hogy a rekordot rekordra halmozó Despacito újabb csúcsra érhessen el.

Miután rejtélyes kígyós videóival napokon át lázban tartotta az internetet, Taylor Swift bejelentette, hogy november 10-én jelenteti meg új albumát, Reputation címmel. Érthető módon már most nagy érdeklődés övezi az augusztus 25-re beharangozott első single-t az albumról, amely előzetes számítások szerint pont azon a héten pályázhat nagy eséllyel a Billboard Hot 100 toplista első helyére, amikor a jelenlegi listavezető, a Despacito éppen zenetörténeti rekordot állíthatna fel.

A nyár egyértelműen legnagyobb slágerének Luis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber által jegyzett verziója ugyanis 15 hete áll a Billboard Hot 100 élén.

Erősen valószínűsíthető, hogy pozícióját a 16. héten is sikerül majd megőriznie. Amennyiben viszont még egy hétig senki nem taszítja le a Despacitó-t a trónjáról, a dal új rekordot állíthat fel. A Hot 100 59 éves történetében ugyanis 16 hét a leghosszabb idő, ameddig egy számnak sikerült a csúcson maradnia: 1995-96 fordulóján Mariah Carey és a Boyz II Men One Sweet Day című koprodukciója éppen ennyi ideig tartotta magát a lista élén.

Ha tehát mindössze egy héttel tovább marad Nr. 1. a Despacito, egy zenetörténeti rekordot könyvelhet el. Ezt veszélyezteti Taylor Swift rövidesen debütáló új száma, amelyről azt feltételezik, hogy éppen ebben az időpontban kerülhet az első helyre. Swift előző két albumának esetében ugyanis mindkétszer sikerült a bravúr: a lemezekről először napvilágot látó számok – a Shake It Off, illetve a We Are Never Ever Getting Back Together – azonnal az első helyre repültek a listán, amint egy teljes heti játszási-letöltési adat állt már a hátuk mögött.

Ráadásul ha hivatalosan nem is erősítették ezt meg, de többen azt rebesgetik, hogy Taylor Swift az augusztus 27-i MTV Video Music Awards díjátadóra is készül valamilyen meglepetéssel, amivel csak még tovább fokozhatja a hírverést az új dala körül.

Természetesen egyelőre korai volna következtetéseket levonni, hiszen a verseny olyannyira nyitott, hogy még DJ Khaled Rihannával és Bryson Tillerrel közösen előadott száma, a Wild Thoughts, a jelenlegi második helyezett, illetve esetleg Cardi B Bodak Yellow című slágere is beleszólhat annak alakulásába.

A Billboard toplistáján egyébként mostanában más is feliratkozott a rekorderek közé: Ed Sheeran Shape Of You című száma 32 hetet töltött el az első tízben (ebből tizenkettőt első helyen), amivel beállította a The Chainsmokers és LeAnn Rimes eddig kettős holtversenyben tartott rekordját. Előbbi a Closer-rel, míg utóbbi a How Do I Live-vel töltött el ilyen rekordhosszúságú időt a Top 10 között.