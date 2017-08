Döntse el, melyik világsztár az igazi kígyó!

Taylor Swift legfrissebb dala azt sugallja, hogy új ember lett, de úgy tűnik, van, ami nem változik: az ellenségeskedés Kanye Westtel és a nejével, Kim Kardashian Westtel. Összeszedtük, hogy miért utálják évek óta egymást ezek a világsztárok. Vigyázat, a történet tele van ármánnyal és cselszövéssel, illetve kígyókkal.

Szerdán jelent meg Taylor Swift legújabb száma, a Look What You Made Me Do, amelynek címét úgy lehetne lefordítani, hogy „nézd, mire kényszerítettél”. A dal megjelenését nagy várakozás előzte meg, egyrészt azért, mert Taylor Swift fél éve nem jelentkezett új anyaggal, másrészt meg azért, mert sejteni lehetett, hogy nagy dobásra készül.

A Look What You Made Me Do megjelenése előtti napokban ugyanis az összes tartalmat törölte a közösségi média oldalairól, és egy kígyót ábrázoló, rejtelmes videót töltött fel.

Aztán megjelent a Look What You Made Me Do, amelynek dalszövegében nagyon elszántnak tűnik az énekesnő. Ráadásul a dalban van egy ilyen, telefonbeszélgetést imitáló rész:

- Sajnálom, a régi Taylort már nem tudom adni.

- Oh, hát mert halott...

A Taylor Swift-szakértők szerint a kígyós videó és az új dal azt jelenti, hogy vége a popsztár kedves, jókislányos korszakának, és mostantól bekeményít.

„Taylor Swift visszakövetelte magának a kígyót” – vonja le a konzekvenciát az NME Taylor Swift-szakértője, de ez a kijelentés a témát kevésbé követőknek valószínűleg elég furcsán hangzik.

Segítünk: a kígyót eddig pejoratív értelemben használták az énekesnőre, a közösségi médiában a kígyós emojik Taylor Swiftet jelentik azoknak, akik nem kedvelik. Most viszont fordult a kocka, és a Taylor Swift-rajongók kezdték el használni a kígyót, miután az énekesnő is így tett a saját oldalain.

A kígyó eredetileg egyébként arra utal, hogy sokanaz énekesnőt ravasznak, hazugnak és számítónak tartják, aminek több oka van. Egyrészt az, hogy a látszólag szépen lezajlott szakításuk után arról beszélt, hogy ő is társszerzője volt Calvin Harris This Is What You Came For című slágerének, másrészt pedig egy másik, jóval nagyobb balhé, amit hamarosan részletezünk.

Üzenet, de kinek?

A szimbólumhasználat mellett a dalszöveget is rengeteget elemezték tegnap óra a szórakoztatóiparral foglalkozó amerikai oldalak. A Look What You Made Me Do ugyanis egy konkrét személynek szóló hadüzenetnek tűnik.

Az NME szerint elég hosszú a szóba jöhető személyek listája. Lehet, hogy egy ismert (Calvin Harris, Tom Hiddleston) vagy kevésbé ismert exbarátról van szó, de más zenésztársakra is gondolhatunk. Taylor Swiftnek elég ellenséges a viszonya az énekesnők közül például Katy Perryvel és Demi Lovatóval, de a rapper Kanye West az, akivel leginkább meggyűlt a baja.

A Rolling Stone szerint pedig egyértelműen róla szól a dal. A magazin több olyan kifejezést is talált a szövegben, amelyek szerintük Kanye Westre tett utalások, és a telefonbeszélgetést imitáló részt is bizonyítéknak tartják. Mindjárt az is kiderül, hogy miért.

Hogy kezdődött ez az egész?

Magyarországon nyilván kevesebbet tudunk az évek óta húzódó Kanye West-Taylor Swift vitáról, pedig a két sztár megbízható rendszerességgel bizonyítja, hogy mennyire nem szépeket gondol a másikról.

Az egész 2009-ben kezdődött, az MTV Video Music Awards gálán, amikor a rapper félbeszakította az énekesnő köszönőbeszédét. Taylor Swift akkor 19 éves volt, és elsősorban még countryénekesként volt ismert, de Fearless című videója mainstream siker lett. Ezért díjazták, de Kanye Westnek nem tetszett, hogy nem Beyoncé nyert a Single Ladies klipjével, és ezt bele is mondta a mikrofonba, amit elvett Taylor Swifttől.

2010-ben Kanye West egy sorozatnyi Twitter-üzenetben kért elnézést, de nem sokkal később már megint kritizálta az énekesnőt. Utána többször sikerült találkozniuk összetűzés nélkül, és Taylor Swift még egy díjat is átadott a rappernek a 2015-ös MTV Video Music Awards-on. Ekkor viccesen utalt a 2009-es incidensre, de mindenki azt hitte, ezzel a gesztussal vége az ellenségeskedésnek.

Pedig ezután indult csak be igazán: 2016-ban jelent meg Kanye West hírhedt Famous című dala, amelyben név szerint említi Taylor Swiftet. Úgy érzem, hogy Taylor Swift és én talán szexelni fogunk. Miért? Mert én tettem azt a ribancot híressé" – hangzott a sértő dalszöveg, amelyről azonban a rapper azt állította, hogy az énekesnő beleegyezett.

Ki hazudott kinek?

Taylor Swift közleménye szerint viszont Kanye West nem azért hívta fel telefonon, hogy a beleegyezését kérje a dalszöveghez, hanem szerette volna az énekesnő Twitter-oldalán debütáltatni a dalt, amit ő visszautasított. Sőt, állítólag figyelmeztette a rappert arra, hogy a dalnak erősen nőgyűlölő a szövege.

Kanye West viszont ragaszkodott a sztorijához, és Taylor Swift a Grammy-díjátadót választotta, hogy üzenjen neki. Illetve az üzenet elvileg a fiatal nőknek szólt, arról hogy ne hagyják, hogy mások sajátítsák ki a sikereiket – egyértelmű utalásként az „én tettem őt híressé" állításra.

Mikor már úgy tűnt, hogy elül a balhé, Kanye West szintén szupersztár státuszú felesége, Kim Kardashian is becsatlakozott a történetbe: elmondta, hogy férje igenis felhívta az énekesnőt, és erről videós bizonyítéka is van.

Taylor Swift erre csak annyit reagált, hogy nem érti, miért nem szállnak már le róla. Erre válaszul megérkezett a Famous még a dalnál is hírhedtebb videóklipje, amelyben Kanye West számos híresség meztelen hasonmásával együtt látható egy ágyban. Mellette, kiemelt helyen egy Taylor Swift-bábu fekszik.

De a nehézfegyverzetet csak ezután vetették be: Kim Kardashian a Snapchaten mutatta meg a videót, amelyben Kanye West elrappeli a szöveget Taylor Swiftnek, akinek ez látszólag inkább tetszik, mint nem, szinte bóknak fogja fel. „Értékelem, hogy elmondtad, ez kedves tőled” – nyugtázta a dolgot a videóban az énekesnő.

Kanye West többször a barátjának nevezi az énekesnőt, és elmondja, hogy nem akarná megbántani. Taylor Swift pedig arról is beszél, hogy jó lenne, ha a nyilvánosság előtt tudnák tisztázni a 2009-ben történeteket, mert Kanye Wet dalszövegét sokan megint támadásnak fogják majd fel. Arról is biztosítja a rappert, hogy majd megragadja az alkalmat, hogy beszámoljon a telefonhívásról, és megköszönte a rózsákat, amiket a rappertől kapott (a rózsacsokrot egyébként az Instagramra is feltette, de azóta már törölte a képet).

Taylor Swift a felvételre úgy reagált, hogy nem hazudott arról, hogy nem tájékoztatták, mert Kanye West nem mutatta meg neki a teljes dalt. Például nem tudta, hogy a „bitch” jelzőt fogja rá használni a számban. Ekkor véglegesen kialakult a közösségi médiában a #teamkanye és a #teamswift, ugyanis természetesen a rajongók sem maradhattak ki a balhéból.

Ez egy éve, 2016 nyarán volt, a sztori legújabb fejezete pedig a Look What You Made Me Do-val indulhat el. Taylor Swift rajongói máris kígyókkal árasztották el Kim Kardashian Instragramját, Kanye West felesége pedig ezért blokkolta az emoji használatát az oldalán.

Izgatottan várjuk, hogy mi lesz a következő lépés, hiszen most Kanye West és neje térfelén pattog a labda.