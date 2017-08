Itt lapulhat a Trónok harca folytatásának kulcsa

Egy amerikai egyetem őrzi a Trónok harca szerzője, George R. R. Martin gyűjteményét. Több mint 300 dobozban vannak Martin kéziratai, jegyzetei és egy halom érdekes tárgy, aminek köze van a regény- és tévésorozathoz. Az egyetem kedvesen invitál mindenkit, aki egy kicsit is kutakodni szeretne a sorozat lehetséges folytatása után.

George R. R. Martin 1993-ban, három évvel az Tűz és jég dala-rész, tehát a Trónok harca megjelenése előtt ajánékozott egy gyűjteményt a Texas A&M Egyetem könyvtárának - írja a Guardian. Azóta a kéziratok, jegyzetek, könyvek és egyéb, a sorozathoz köthető dolgokból folyamatosan dagadó gyűjtemény már

300 dobozban fér csak el

a Cushing Könytárban. A Trónok harca rajongói, legyen szó a könyvsorozatról, vagy az abból készült tévés változatról, már kíváncsian várják a Tűz és jég dala-sorozat következő két kötetét. Először is a sorban a hatodikat, a The Winds of Winter-t, ami valószínűleg

2018-ban jelenik majd meg.

A hetedikről, vagyis az A Dream of Spring-ről egyelőre nem tudni, csak azt, hogy tervben van. A rajongók kíváncsiskodását, és a birtokukban lévő Martin-gyűjtemény értékét kihasználva próbálja becsalogatni a vezetőség az egyetem hallgatóit, és a lakosságot a könyvek birodalmába, a könyvtárba. Az egyetem kancellárja és a könyvtár fantasy szekciójának vezetője beszél a gyűjteményt promótáló videón.

Ez az egyetlen hely a világon, ahol Martin jegyzeteit és kéziratait (helyben) lehet böngészni. Minden, amit eddig a Trónok harcáról írt, az a texasi könyvtárban van - mondja John Sharp, az egyetem kancellárja. És ha elkészül a következő két rész, akkor azok is idekerülnek majd. A jegyzeteken és könyveken kívül egy halom érdekes relikvia, a tévésorozathoz köthető tárgy is van a könyvtárban. Állítólag ha befejezik a tévésorozatot, az HBO két trónt is ajándékoz Martinnak, aki pedig egyet biztosan a könyvtárnak ad azután.