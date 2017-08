Zsibvásár, piac, masszőr, performanszok és egy rakás DJ jön össze vasárnap az A38-on. Ez lesz az első alkalom, hogy londoni mintára megrendezik a Floating Boutikot.

Hangulatos és teljesen újszerű programmal zárja a nyarat az A38. Augusztus 27-én, a hónap és a nyár utolsó vasárnapján rendezik meg az első Floating Boutikot, ami egy londoni mintára megálmodott piacos-DJ-s délutáni program lesz.

Floating Boutik londoni verziója a 2000-es évek elején jött létre Magic Loungeabout néven, amit havonta egyszer, mindig vasárnap rendeztek, és rövid idő alatt a város egyik legfelkapottabb alternatív kulturális rendezvénye lett. A híres London Spitalfields Market Spitz koncerttermében gyűltek össze a helyi művészek, dizájnerek és zenészek a vasárnapi délutánokra, és egy nagyon különleges atmoszférájú eseményt hoztak létre. Alick Sethi akkor DJ-ként vett részt a Magic Loungeabout vasárnapokon, most Budapesten

szervezőként és DJ-ként indítja el Floating Boutikot az A38-on.

Sethi azt mondta, hogy „Budapesten rengeteg tehetséges művész, kézműves, kreatív ember van és emellett számtalan olyan hely, ami otthont adhat egy ilyen chill-out vasárnapi rendezvénynek, így arra gondoltam, hogy a barátaimmal belefogunk a Floating Boutik szervezésébe. Augusztus 27-én

igazi lounge hangulatot varázsolunk a hajóra, ahol a vendégek nézelődhetnek, vásárolhatnak, ismerkedhetnek, vagy csak barátaikkal élvezhetik egy ital mellett a nyár utolsó vasárnapját. Szeretném hangsúlyozni, hogy a rendezvény kapui mindenki előtt nyitva állnak, szeretettel várunk ha vásárolni szeretnél, de akkor is ha csak ejtőznél egy kellemes környezetben. Hozd el a családodat és a kedvenceidet is akár. Senkit sem fogunk hazaküldeni!”

A Floating Boutik célja, hogy olyan feltörekvő művészeket mutasson be, akik a nagyközönség előtt talán

még nem annyira ismertek, de lesznek már jól ismert nevek is. A nyárvégi chill-out hangulatot több DJ biztosítja majd, és lesz masszőr is, ezeken kívül pedigkülönböző kisebb performanszok színesítik a vasárnapi programot. A piac 11-kor nyit, és egészen délután 7-ig tart a felső dekken, az alsó teraszon pedig zsibvásárt tartanak. 11-től délután 5-ig. A rendezvény egyébként teljesen ingyenes.