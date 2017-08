Pink ellopta a show-t az MTV díjátadóján

Kendrick Lamar lett a vasárnap este Los Angelesben megtartott MTV Video Music Awards legnagyobb nyertese. A rapper megkapta a legfontosabb, az év videójának járó díjat, és több más kategóriában is nyerni tudott. A gálát Katy Perry vezetette, de az életműdíjat átvevő Pink szereplése valószínűleg emlékezetesebb marad. A show idén is leginkább a látványos produkciókról szólt, de komoly témák is előkerültek.

Kendrick Lamar gyűjteményéből még hiányzott a VMA-díj, de idén bőven pótolta ezt a hiányosságot. Összesen hat kategóriában nyert Humble című dala. A legjobb hiphop videó és az év videója is az övé lett, emellett az operatőri munkát, a rendezést, a vizuális effekteket és a videó látványvilágát is díjazták. Kendrick Lamar nyitotta meg a show-t is: a Humble mellett a DNA című dalát adta elő egy szó szerint tüzes produkcióban.

A show házigazdája Katy Perry volt, aki nagyon komolyan vette a díjátadó Földön kívüli témáját: az űrből érkezett a gálára, legalábbis jelképesen. A tömeg feje fölött repülve, asztronauta ruhában érkezett a színpadra. Utána is mindent megpróbált, hogy eladja a show-t: mivel a díjátadó időpontjára esett a Trónok harca utolsó részének bemutatója az HBO-n, a műsor egy pontján maga is Daenerys Targaryennek öltözött és még egy sárkány kesztyűbábja is volt.

A díjátadó előtt az egyik nagy kérdés az volt, hogy Taylor Swift tiszteletét teszi-e a gálán, amelyet riválisa vezet. Végül nem ment el, de így is volt egy nagy pillanata: új dalának, a pár nappal korábban megjelent Look What You Made Me Do-nak a videóklipje a díjátadón debütált.

A legjobb új előadó a texasi R&B énekes-dalszerző, Khalid lett, az év előadójának pedig Ed Sheerant szavazták meg.

A gyakorlatilag életműdíjnak beillő Michael Jackson Video Vanguard Awardot Pink vehette át. Úgy látszik a szigetes fellépés jó előjel erre az elismerésre: tavaly Rihanna kapott életműdíjat (aki egyébként jóval fiatalabb Pinknél).

Pinket az indoklás szerint a zenére, a popkultúrára, a divatra és a jótékonykodásra való úttörő hatása miatt díjazták. Azt is kiemelték, hogy az énekesnő 17 évre visszanyúló karrierje alatt mindig korlátokat ledöntő és lázadó attitűdjéről volt ismert. Pink eddig egyébként hat VMA-díjat nyert, és már számtalanszor nyújtott emlékezetes produkciót a gálán. Idén sem volt ez másként: a Video Vanguard Awardot elnyerő előadó ugyanis hagyományosan a legfontosabb fellépő a díjátadón. Pink előadott egy egyveleget legnépszerűbb dalaiból, és most sem hagyhatta ki a repülést: ezúttal egy repülő autót választott, de még fűnyírón is furikázott a színpadon.

Miután Ellen DeGeneres átadta neki a díjat, egy érzelmes beszédet adott elő, amelyben elmondott egy történetet a lányáról, aki nemrég bevallotta neki, hogy nem tartja elég szépnek magát. Pink arról beszélt, hogy nagyon megdöbbentette, hogy a lányát hatéves korában már ilyen kérdések foglalkoztatják, és megköszönte minden jelenlevő előadónak, hogy bemutatják, többféle szépség is létezik a világon.

Rajta kívül fellépett többek között Ed Sheeran, a Fifth Harmony, Rod Stewart, a Thirty Seconds To Mars, Miley Cyrus és Demi Lovato is. Lorde fellépése azért marad majd emlékezetes, mert az énekesnő éneklés nélkül adta elő Homemade Dynamite című dalát, mert éppen lábadozik az influenzából.

A Linkin Park nemrég meghalt énekeséről, Chester Benningtonról is megemlékeztek a gálán. A Thirty Seconds To Mars frontembere, Jared Leto arról beszélt, hogy Bennington hangja örökké fog élni. Megemlítette azt is, hogy közeli barátok voltak Chris Cornell-lel, a Soundgarden és az Audioslave énekesével, aki nem sokkal Bennington előtt lett öngyilkos.

A rapper Logic egyébként az öngyilkosságok megelőzésére hívta fel a figyelmet produkciójában, mikor előadta 1-800-273-8255 című dalát. A számsor az öngyilkos gondolatokkal küzdő emberek amerikai segélyhívójára utal, és a rappert olyan emberek vették körül a VMA színpadán, akik korábban megpróbáltak véget vetni az életüknek.

Idén egy új kategóriát is bevezettek: a Best Fight Against the Systemet, amelyet valahogy úgy fordítatnánk, hogy a legjobb rendszerrel szembehelyezkedő dal. A hat jelölt közül (Logic ft. Damian Lemar Hudson, a Hamilton előadói, Big Sean, Taboo ft. Shailene Woodley and John Legend) végül mindegyiket díjazták a kategóriában. Ezt a charlottesville-i tüntetésekben meghalt Heather Heyer édesanyja, Susan Bro jelentette be.

Az is újdonság volt, hogy 2017-től a díjat, amely egy asztronautát ábrázol a Holdon, nem Moonmannek hívják, hanem a gender szempontból semleges Moon Person kifejezést használják rá. Ez a szemlélet köszön vissza abban is, hogy idén megszüntették a férfi és női kategóriákat, így mindenki együtt versenyzett.

A legfontosabb kategóriák nyertesei:

Az év videója:

Kendrick Lamar – Humble

Alessia Cara – Scars To Your Beautiful

Bruno Mars – 24K Magic

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – Wild Thoughts

The Weeknd - Reminder

Az év előadója:

Ed Sheeran

Ariana Grande

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Lorde

The Weeknd

Legjobb hiphopvideó:

Kendrick Lamar - Humble

Shawn Mendes – Treat You Better

Chance the Rapper – Same Drugs

D.R.A.M. ft. Lil Yachty – Broccoli

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – I'm the One

Migos ft. Lil Uzi Vert - Bad & Boujee

Legjobb popvideó:

Fifth Harmony ft. Gucci Mane - Down

Ed Sheeran – Shape of You

Harry Styles – Sign of the Times

Katy Perry ft. Skip Marley – Chained to the Rythm

Miley Cyrus – Malibu

Shawn Mendes – Treat You Better

Legjobb rockvideó:

Twenty One Pilots – Heavydirtysoul

Fall Out Boy – Young and Menace

Foo Fighters – Run

Green Day – Bang Bang

Coldplay – A Head Full of Dreams

Legjobb új előadó:

Khalid

Julia Michaels

Kodak Black

Noah Cyrus

SZA

Young M.A