162 ezer embert vonzott idén a siófoki Plázs

Nyolcvan nap, hatvan buli és koncert és összesen 162 ezer látogató volt idén a siófoki Plázson.

A siófoki Plázs tavaly ment át nagy változáson: külsejében és tartalmában újult meg. A Plázs azon kívül, hogy egy nappali és esti programokat kínáló strand, a helyieket is szolgálja, akik több ingyenes koncertet látogathattak idén. Ezen kívül

minden évben gyűjtést is rendeznek

egy-egy helyi intézmény, szervezet munkáját segítve a befolyt összeggel. 2017-ben a TNT jótékonysági koncertje zárta a szezont. Több mint egymillió forint jött össze a koncerten, amivel a Siófoki Állatvédő Alapítványt támogatták.

Jövőre pedig újabb változás elé néz a Plázs: egyedi strandbútorokkal fogadják majd a látogatókat. Az idei szezon elején pályázatot hirdettek, amiben tervezőművészeket, formatervezőket, designereket, építészeket, belsőépítészeket, design stúdiókat, szakirányban tanuló diákokat buzdítottak, hogy tervezzék meg a jövő strandbútorait. A nyertes pályamunkák 2018 nyarán már ott lesznek a Plázson. Idén a Plázs 80 nap alatt összesen

162 ezer látogatót vonzott,

ami 12 ezres előrelépést jelent a tavalyi nyárhoz képet. Idén nyáron a 80 nap alatt volt 9 nappali DJ-party, 15 koncert a Halott Pénztől a Wellhellón át, Majka & Curtisig, és 36 esti party is. Az esit bulik között volt egy hagyományteremtő minifesztivál is, a 24 órás ONEDAY Electronic Fest, amin nemzetközi sztárok is felléptek, és amire 7000 ember volt kíváncsi a helyszínen.

A zenei programok mellett a sport és egyéb kulturális események is népszerűek voltak, ezért a szervezők jövőre még több ilyet terveznek. Ahogy tervszerűen szeretnék növeli jövőre az elektronikus bulik számát is.