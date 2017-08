Méhes Csaba nemzetközi hírű pantomimművész és a bolognai La Baracca gyermekszínház is vendégszerepel a 25. évadát ünneplő Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház évadnyitó fesztiválján, amit idén is szeptember első szombatján rendeznek meg Budapesten, a Jókai téren.

25. évadát nyitja idén a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, és az idén is minifesztivállal indítják az őszt.Az egész napos, ingyenes fesztiválon idén is a báb- és utcai előadóművészet legkiválóbb magyar és külföldi képviselői várják a közönséget. A fesztivál váltott színpadain az ország minden tájáról érkeznek produkciók. Fellép például a pécsi MárkusZínház, a miskolci Csodamalom Bábszínház, a Majorka Színház, az Aranyszamár Bábszínház, a szlovákiai Árgyélus Színház Écsi Gyöngyi mesemondóval, valamint Méhes Csaba előadóművész is.

A magyar társulatok mellett bemutatkozik a Small Size nemzetközi együttműködésben résztvevő La Baracca - Testoni Ragazzi olasz partnerszínház is, a házigazda Kolibri Színház pedig a Mi újság? című premier előtti előadással készül. Az előadások között a Kolibri Harsona Quartet játszik, a színház bejáratánál pedig a hagyományokhoz híven a Vitéz László bábjáték automata fogadja a gyerekeket. A fesztivált a színház megalakulása óta Vitéz László világhírű megelevenítője,

Kemény Henrik köré szervezik, aki egyben a fesztivál alapítója és a társulat egyik alapító tagja volt.

A Kemény Henrik által megteremtett vásári bábjátékos hagyomány ezúttal a győri Vaskakas Bábszínház és a kaposvári BábSzínTér produkcióiban elevenedik meg. A programokhoz kapcsolódva idén is átadják a Kemény Henrik alapította Michel Indali-díjat, amelyet minden évben a műfaj egy-egy kiemelkedő képviselőjének adományoznak.