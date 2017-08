Beyoncé segít a hurrikán sújotta szülővárosának

Annyi áldozaton szeretne segíteni, amennyin csak tud - közölte Beyoncé, akit nagyon megérintett a Harvey hurrikán nyomában járó vihar pusztítása, amely szülővárosában, Houstonban is hatalmas károkat okoz.

Ötven éve nem kellett ilyen súlyos viharral szembenéznie a texasi Houstonnak, amely az Egyesült Államok negyedik legnépesebb városa, és egyben Beyoncé szülőhelye is.

A vihar pusztítását nagyon szívén viseli az énekesnő, aki nemrég egy közleményt is kiadott, amelyben arról ír, hogy folyamatosan imádkozik az áldozatokért és a megsegítésükön dolgozókért. A közleményből az is kiderül, hogy Beyoncé is szeretné kivenni ebből a részét: saját jótékonysági alapítványával és houstoni lelkipásztorával együtt egy terven dolgozik, amellyel minél több emberen tudnának segíteni.

Beyoncé BeyGOOD nevű alapítványa 2013-ben jött létre, és több nemzetközi jótékonysági és humanitárius szervezettel együttműködött már - írja az NME.

Nem Beyoncé egyébként az egyetlen sztár, aki felajánlotta segtíségét az áldozatoknak:Sandra Bullock bejelentette, hogy egymillió dollárral, azaz körübelül 250 millió forintnak megfelelő összeggel támogatja a Texas államot sújtó hurrikán károsultjait.

A színésznő az Amerikai Vöröskereszt texasi szervezetének adta az összeget, akik "hihetetlen ajándéknak" nevezték a pénzt. A segélyszervezet szerint a színésznő példája még nagyobb bőkezűségre ösztönözhet más adakozókat is.

A People magazin szerint Sandra Bullock évek óta támogatja a Vöröskeresztet, és neki magának is van háza Texasban.

Harvey miatt Houston egyes részein már több mint 1 méter csapadék hullott, katasztrofális áradásokat eredményezve.