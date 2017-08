12 kamionnal indul Erdélybe az Operaház

A Magyar Állami Operaház történetének egyik legnagyobb vállalkozása a Kárpát-Haza OperaTúra, melynek első etapja 2017. szeptember 4. és 21. között lesz, amikor Erdély és Partium nyolc városát keresi fel az Opera két produkciója, a Hunyadi László című opera és A víg özvegy balettváltozata.

A Magyar Állami Operaház már 133 éves, mégis idén szeptemberben indul először erdélyi-partiumi turnéra. 12 kamion, 9 busz és a Magyar Állami Operaház szólistái, a Magyar Nemzeti Balett, az Opera Zenekar és az Opera Kórus összesen 380 művésze indul útra a turné első etapjának számító szeptember 4. és 21. közötti időszakban.

A Kárpát-Haza OperaTúra célja, hogy az Opera nagyszabású előadásai eljussanak a határon túli magyar közösséghez és persze akár a többségi társadalomhoz is. Az OperaTúra szeptemberi állomásai

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Arad és Kolozsvár.

Ókovács Szilveszter főigazgató azt mondta, a turnét bejelentő sajtótájékoztatón, hogy „habár az Operaház alapítása 133 éve az összmagyarság egyetlen ilyen intézménye, sohasem járt még ezekben a városokban. [...] Olyan műveket viszünk, melyek nem spórolni igyekeznek a művészi tartalommal.” Minden városban két napot tölt el a társulat, az első napon Erkel Hunyadi László című operáját, a másodikon Ronald Hynd Lehár Ferenc világhírű operettjének zenéjére készített balettjét, A víg özvegy-et adják majd elő. A jegyeket a tervek szerint a helyi közönség jelképes áron juthat jegyekhez, amik mellé operaházi ajándékcsomag jár DVD-vel, CD-vel és könyvvel.

Erkel Ferenc első mesteroperája a bemutató óta

megszakítás nélkül műsoron van,

és 2012-ben mutatta be új rendezésben a Magyar Állami Operaház. A turnén az előadás kettős szereposztásban megy majd, és a főbb szerepekben az Opera vezető énekeseit láthatja-hallhatja a közönség, például Miklósa Erikát vagy Kolonits Klárát, mellettük számos erdélyi születésű művészt, így a címszerepet alakító Kiss B. Atillát és Pataki Adorjánt, valamint Gara Mária szerepében Kriszta Kinga is fellép. Az előadásokat az egyik legelismertebb magyar karmester, Medveczky Ádám mellett a kolozsvári születésű Jankó Zsolt dirigálja.

Lehár Ferenc A víg özvegy című népszerű operettjéből Ronald Hynd brit koreográfus készített balettet 1975-ben az Ausztrál Balett megbízásából. A darab témaválasztása újdonságnak számított, mivel korábban senki sem próbált operettet balettszínpadra ültetni. A 40 éves művet Magyarországon 2014-ben mutatták be az Erkel Színházban. A szeptemberi turnén a balettet kettős és hármas szereposztásban láthatja a közönség. A népes szereplőgárda soraiban a Magyar Nemzeti Balett Étoile-jai, Tanykpayeva Aliya, Leblanc Gergely, Felméry Lili és Oláh Zoltán is láthatók lesznek. A produkciókat Héja Domonkos és Szennai Károly vezényli. A Turné beharangozó sajtóeseményen Ronald Hynd is ott volt, és elmondta, megtiszteltetés, hogy magyar szerző művére készült balettjét magyar társulat adja elő.

A Kárpát-Haza OperaTúra 2018 februárjában folytatódik a II. és III. fejezettel, amely érinti Délvidéket és Várvidéket, valamint Felvidéket és Kárpátalját. A tervezett állomások közt szerepel Szabadka, Eszék, Zágráb, Lendva, Felsőőr, Pozsony, Érsekújvár, Kassa és Beregszász.