Plácido Domingo: Sokat tanulok a fiataloktól

A nevével fémjelzett júniusi fesztivál után Plácido Domingo újabb magyarországi programot tervez: ezúttal az általa létrehozott operaverseny díjazottai lépnek majd fel Győrben, szeptember 2-án. Az ünnepelt operaénekes, karmester és operaigazgató 76 évesen is folyamatosan dolgozik: nyaráról, feladatairól, kifogyhatatlan energiáinak forrásáról is beszámolt az Origónak e-mailben, amikor a közelgő győri koncert apropóján válaszolt a kérdéseinkre.

Júniusban lefektette egy új hagyomány alapjait – akkor rendezték meg ugyanis először a Pécs- Plácido Domingo Classics elnevezésű fesztivált. Milyen volt ennek alkalmából operaszerepben térni vissza a magyar közönség elé?

Miután több stadionkoncertet is adtam Magyarországon az elmúlt évtizedben, nagy öröm volt, hogy Pécsen ezúttal egy teljes, Nagy Viktor által rendezett szabadtéri operaelőadáson énekelhettem a magyar közönségnek Germont szerepét a Traviatá-ban, méghozzá egy rendkívül tehetséges szoprán, Marina Rebeka és egy olyan fiatal művész, Joshua Guerrero oldalán, aki nemrég végzett az általam alapított Young Artist elnevezésű programban, Los Angelesben. Szabadtéri helyszínen adni elő ezt az operát kihívást jelentett az összes énekesnek. Számomra ráadásul ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon, teljesen szcenírozott operában bariton szerepben álltam színpadra, sőt 1987 óta ez volt az első alkalom, hogy teljes operaelőadásban vettem itt részt. Az elmúlt nyolc év leforgása alatt viszont immár ötödször jártam Pécsen, és remélem, hogy még sokszor lesz alkalmam visszatérni!

Hogyan áll Giorgio Germont figurájához? Könnyű vele azonosulnia a színpadon?

Bizonyos értelemben egyszerű Giorgio Germont-nal azonosulni, más értelemben viszont a legkevésbé sem. Germont a korának egy tipikus alakja, aki őszintén aggódik amiatt, hogy a fia liaisonja egy kurtizánnal tönkreteheti az egész család hírnevét, és megakadályozhatja, hogy a lánya jól mehessen férjhez. De ezzel együtt Germont álszent is, hiszen pontosan látja, hogy Violetta jó ember, aki már változtatott az életén, és tönkretenné őt, ha vissza kellene térnie a régi életviteléhez – ennek ellenére pontosan ennek a szörnyű áldozatnak a meghozatalára kényszeríti. És ugyanígy képmutató a fiával kapcsolatban is, amikor szemrehányást tesz neki azért, ahogyan Violettával bánt – miközben ő maga is rettenetesen bánt vele. Végül megbánja ugyan, amit tett, de akkor már túl késő.

A partnerét, Marina Rebekát sokan az elmúlt 50 év legjobb Violettájának tartják. Ön hogyan látja, mi teszi őt különösen alkalmassá erre a szerepre? Hogyan inspirálják egymást a híres duettjükben?

Én soha nem mondok olyasmit, hogy ez vagy az a „legjobb" ebben vagy abban a szerepben, mert ezzeI sok kiváló művészt szorítanék méltatlanul háttérbe. Violetta kétségtelenül a legnagyobb szopránszerepek egyike, és ez rengeteg csodálatos szopránénekesnőből hozta ki a legjobbat, Marina Rebekát is beleértve, akinek gyönyörű a hangja, és pontosan olyan a színpadi jelenléte, amilyet ez a szerep megkíván. A hosszú közös duettünk a második felvonásban pedig az egész opera gerincét adja – a Violetta és Germont közti adok-kapoknak tükröznie kell azt, ahogyan az érzelmeik folyamatosan hullámoznak. Kiváltságnak érzem, hogy ezt a csodálatos zenét Marinával szólaltathattam meg, először Bécsben, aztán Valenciában, legutóbb pedig Pécsen.

Hogyan látja a pécsi fesztivál jövőjét?

Nagy örömmel adtam felhatalmazást a városnak, hogy elindítsák ezt a fesztivált a nevemben, és minden nyáron zenei rendezvények szüIethessenek. Remélem, hogy ez a szép vállalkozás sikeres lesz, és hosszú évekig fog folytatódni a legmagasabb színvonalú produkciókkal és elsőrangú művészekkel.

1993-ban operaversenyt is alapított – idén nyáron Kazahsztánban, Astanában rendezték meg az Operaliá-t, immár 25. alkalommal. Hogyan ünnepelték a jubileumot?

Volt izgalom bőven, sokszor több is a szokásosnál, mert Astana nem egy szokványos helyszín. De a versenyzők a maximumot hozták, mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt akarta nyújtani. Az, hogy egy énekes akár feszültebb helyzetben is jól reagáljon a körülményekre, szintén elengedhetetlen készség, amelyen minden művésznek dolgoznia kell, mert akár kezdő valaki, akár évtizedek óta áll színpadon, az idegesség mindig eluralkodik az előadón a színpadra lépés előtti pillanatokban. Ezzel meg kell tanulni megbirkózni.

Mivel vívták ki a győzelmet az idei díjazottak?

Ugyanazzal, amit minden évben keresünk: megfelelő hanggal, zeneiséggel, kommunikációs készséggel, színpadi jelenléttel. Ezekre a tulajdonságokra van szükségük az énekeseknek ahhoz, hogy életben tartsák az opera műfaját, hogy általuk virágozzon az opera. A GuliAnd Management, akik 2009-ben Magyarországon, Pécsen és Budapesten rendezték meg az Operaliá-t, az elmúlt négy év mindegyikében szerveztek egy-egy koncertet Győrben, ahol az adott évi Operalia-győztesek léptek fel. Idén szeptember 2-án kerül sor erre a koncertre, Voices 2017 címmel. Mindig adok ugyanis lehetőséget az Operalia díjazottainak, hogy a legkülönfélébb helyszíneken állhassanak színpadra velem együtt.

A műsorról milyen részleteket árulhat el?

A program összeállításában nem veszek részt, de az eddigi együttműködésünkre és a múltbéli tapasztalatokra alapozva azt mondhatom: biztos vagyok abban, hogy a GuliAnd Management úgy szervezi majd meg a koncertet az Operalia-győztesekkel, hogy az a közönségnek egy életre szóló élmény maradjon. Ráadásul az egészben az a legszebb, hogy Győr város támogatásának hála a koncert ingyenes.

A meghívott sztárvendég a koncerten Marina Costa-Jackson, a 2016-os Operalia egyik díjazottja lesz. Neki mivel sikerült tavaly kiemelkednie az erős mezőnyből?

Ahogy mondtam: megfelelő hangra, zeneiségre, kommunikációs készségre, színpadi jelenlétre van szükség, és ha valaki, Marina Costa-Jackson igazán rendelkezik ezekkel.

Az elmúlt évtizedekben rengeteg támogatást nyújtott a feltörekvő, fiatal operaénekesnek. Önre és a zenéhez való hozzáállására hogyan hat vissza, hogy folyamatosan a legifjabb generációhoz tartozó tehetségekkel van körülvéve?

Az én szakterületemen akkor, ha az ember abbahagyja a tanulást, megszűnik művészként fejlődni. Én is tanulok abból, hogy figyelem, nézem és hallgatom a fiatal művészeket, ugyanúgy, ahogy tanulok már befutott, tekintélyes művészektől és saját tapasztalatomból is. Természetesen nagyon üdítő figyelni a fiatalokat munka közben, illetve együtt dolgozni velük. Új perspektívát adnak nekem – nemcsak az éneklésükön keresztül, hanem azáltal, ahogyan általában a világról, és ezen belül konkrétan a zenéről gondolkodnak.

Ön szerint idővel változik az, hogy milyen tulajdonságokra van szükség egy sikeres operaénekesi pályához? Más adottságokra van szükség ma, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt?

Alapvetően azok maradtak a követelmények, amikről már korábban is beszéltem, de manapság persze sokkal nagyobb hangsúlyt kap az opera vizuális megjelenése. Ez a HD közvetítéseknek, élő adásoknak, DVD-kiadásoknak is köszönhető. De ettől eltekintve ahhoz, hogy valaki komoly és elismert művész lehessen, ugyanazok a tulajdonságok szükségesek, mint tíz, húsz, vagy akár száz évvel ezelőtt. Változhat az ízlés vagy a stílus, de a munkához való komoly hozzáállás változatlan marad.

Rengeteg feladata közül, amelyeken dolgozik, van olyan, amelyiket különleges izgalommal várja?

Nagyon izgatottan várom, hogy Don Giovanni-t vezényelhessem Prágában, október 26-án és 29-én. A szereposztásban korábbi Operalia-szereplők vesznek részt, és a második előadás éppen az opera premierjének 230. évfordulójára esik majd, ami szintén Prágában volt! 2018 tavaszán pedig egy bariton szerepet fogok énekelni, Millert Verdi Luisa Miller-ében a Metropolitan Operában, New Yorkban. Ez lesz a 149-edik operaszerepem.

Annak alapján, hogy hány különböző projektben vesz részt, abszolút fáradhatatlannak tűnik. Hogyan tud feltöltekezni energiával?

Mindig azt szoktam mondani, hogy a zene többet ad vissza nekem, mint amennyit én beleteszek. persze a szerencsének is komoly szerepe van ebben: jószerencse nélkül aligha lépnék fel még most, 76 évesen is. De az évek során megtanultam, hogyan használjam ki optimálisan a szabadidőmet, legyen szó akár csak néhány perc pluszalvásról egy hotelszobában vagy egy teljes heti pihenésről a családommal otthon, Acapulcóban. Tudni, hogy mikor és hogyan kell kikapcsolódni, legalább olyan fontos, mint azt tudni, mennyi és milyen munkát vállaljon az ember.

Magyarországra mikor tervez visszatérni?

A terveim közt szerepel 2019 januárjában két Simon Boccanegra-előadás is a Magyar Állami Operaházban. De nem csak ott fogok énekelni: a New York-i menedzserem, Nicholas Zoltan Marko együttműködik a GuliAnd Managementtel, és keresik új magyarországi programok lehetőségét.