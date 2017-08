Mennyire gazdagodott meg Luis Fonsi a Despacitóból?

A Despacito 16 hete csücsül a Billboard slágerlistája élén, klipje a hónap eleje óta a legnézettebb videó a YouTube-on, és összességében is a legtöbbet streamelt szám a világon. Kérdés, hogy mennyire lehet pénzre váltani a hatalmas online sikert, amikor az emberek többsége ingyen szeret zenét hallgatni.

Az Origón is többször írtunk már az év meglepetésslágeréről, amely sorra dönti a rekordokat annak ellenére is, hogy nem angol nyelvű. Legutóbb például azzal került be a hírekbe a Despacito, hogy megismételte Mariah Carey 21 évvel ezelőtti rekordját, és 16 hete vezeti a Billboard százas slágerlistáját (lehet, hogy megdönteni már nem fogja tudni a rekordot, Taylor Swift Look What You Made Me Do című új dala ugyanis könnyen a lista élére ugorhat).

A Moneyish viszont most azt is igyekezett kiszámolni, hogy mennyit keresett a dala világsikeréből a korábban csak Dél-Amerikában ismert Luis Fonsi.

Az oldalon abból indultak ki, hogy a Despacito a világ legtöbbet streamelt dala. Fonsi és Daddy Yankee kiadója, a Universal Music közlése szerint a dal júliusban érte el ezt a rekordot 4,6 milliárd lejátszással különböző streamingszolgálatók és a YouTube adatait összesítve.

Luis Fonsi és Daddy Yankee dala ezzel jóval megelőzte Justin Bieber Sorry-ját, amely eddig a rekordot tartotta 4,38 milliárd lejátszással. A harmadik helyre befutó Ed Sheeran-szám, a Shape of You pedig 4 milliárd streamelés körül jár.

Ez természetesen hatalmas siker a dalszerzőnek, Luis Fonsinak, és nyilvánvalóan sok pénz is, de a Moneyish szerint korántsem annyi, mint amennyit néhány évtizeddel korábban lemezeladásokkal kereshetett volna.

Ha Fonsi minden egyes streamelésért 0,008 dollárt kapott – ami egy jóindulatú becslés arra, hogy mennyit fizethet mondjuk a Sportify az előadóknak – akkor 36,8 millió dollárt, azaz több mint 9,4 milliárd forintot termelt volna egyetlen dallal.

A Moneyish szerint viszont valószínűleg jóval kevesebb pénzről van szó, mivel a 4,6 milliárd letöltésből 2,7 milliárd a YouTube-ról jön, amely korántsem fizet annyit az előadóknak, mint a Spotify vagy az Apple Music – erre egyébként folyamatosan panaszkodnak is a zenészek.

A YouTube ráadásul nem az egyes lejátszások után ad fix összeget az előadóknak, hanem a reklámokért befolyó pénzekből kapnak részesedést. Persze ez még így is szép összeg lehet, mivel a Despacito klipje jelenleg is a legnézettebb videó a YouTube-on.

A Moneyish szerint az is árnyalja a képet, hogy a világ második és harmadik legnagyobb streamingpiacának számító Brazíliában és Mexikóban nagyon sokszor nem fizetnek a lejátszásokért. Hiába kiemelkedően népszerű tehát a szám ezekben az országokban, arányaiban nem érkezik onnan olyan sok bevétel, mert az alacsonyabb jövedelmi szint miatt az ingyenes streamingszolgáltatások a népszerűek.

A legnagyobb ilyen pedig jelenleg a videók megosztására kitalált YouTube: a felmérések szerint több mint 1 milliárd ember használja ezt a csatornát zenehallgatásra. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy a Spotify fizetős változatának 60 millió felhasználója van a cég 2017-es, nyári adatai szerint.

Azért nem kell Luis Fonsit sajnálni, a Puerto Ricó-i énekes-dalszerző ugyanis sok más zenészhez hasonlóan többek között a folyamatosan dráguló élő fellépéssekkel tudja kompenzálni az így kieső bevételt.