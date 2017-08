Unják az emberek a díjátadókat

Több millió nézővel kevesebbet érdekelt idén az MTV Video Music Awards díjkiosztója, mint 2015-ben. De a tavalyi számokhoz képest is jelentős a visszaesés, amiben egy komoly vetélytárs is szerepet játszhatott.

A Nielsen médiakutató felmérése szerint összesen 5,68 millió nézőt érdekelt a 2017-es MTV VMA. Ez nem jó hír a csatornának, mert évek óta csökken a műsor nézettsége. Már tavaly is csak 6,5 millióan voltak kíváncsiak az augusztusi díjkiosztóra, pedig 2015-ben még 9,8 millió nézőt vonzott. Tizenöt évvel ezelőtt, 2002-ben pedig majdnem 12 millióan kapcsoltak a show-ra.

A tendencia tehát évek óta tart, és nem sikerült megállítani idén sem. Igaz, most az is nagyon rosszat tett a Katy Perry által vezetett műsornak, hogy részben ugyanebben az idősávban mutatták be a Trónok harca hetedik évadának utolsó epizódját.

A Billboard szerint viszont ettől eltekintve is egyértelmű, hogy már egyáltalán nem olyan jelentős esemény az MTV díjátadója. Ez egyébként más díjátadókra is igaz: 2017-ben egyik hasonló show sem tudott jó nézettséget produkálni.

AZ MTV annak viszont örülhet, hogy a tinédzserek körében népszerűbb volt a VMA, mint a Trónok harca. A sorozatzáró epizód egyébként nézettségi rekordot döntött: több mint 12 millióan nézték a tévében, bár a valós szám ennél jóval nagyobb lehet, mert rengetegen nézhették online is a Trónok harcát.