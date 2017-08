Máris rekordokat dönt Taylor Swift új dala

A pénteken bemutatott legújabb Taylor Swift-sláger négy nap alatt három rekordot is megdöntött.

Taylor Swift legújabb dala, a Look What You Made Me Do pénteken jött ki, és az első napokban három jelentősebb rekordot is megdöntött. Az egyik nagy eredménye, hogy a megjelenés utáni 24 órában

több mint nyolcmilliószor játszották le a Spotifyon,

ami egyedülálló, mivel még soha semmilyen dalt nem streameltek ennyiszer a megjelenése első napján.

A számhoz készített videoklip pedig csúcsot döntött a YouTube-on is, vasárnapi megjelenése után. Az első 24 órában

több mint 39 milliószor nézték meg.

Az eddigi rekorder Adele Hello című slágere, amit még 2015 októberében adtak ki, és töltöttek fel a YouTube-ra. A Hello-t 27,7 millióan indították el a feltöltés utáni 24 órában.

A klipet Joseph Kahn rendezte, aki egy Twitter-üzenettel köszönte meg a rajongóknak, hogy világrekordhoz segítették a videót.

A Look What You Made Me Do szövegvideója múlt csütörtökön már fent volt a YouTube-on, és első napján 19 milliószor indították el a lejátszást. Ez jóval több mint kétszerese az eddigi rekordnak, amit a a The Chainsmokers és a Coldplay Something Just Like This című számához készített szövegvideó elért még idén májusban.