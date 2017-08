Karácsonyra új produkcióval jön A Játékkészítő csapata

Álomutazó címmel családi mesemusicallel jelentkezik a 2014-2015-ben A Játékkészítő-t is létrehozó TulipánTündér Produkció.

A Játékkészítő-t 2014-15-ben összesen 8-szor adták elő, mindkétszer karácsony környékén, és több mint százezren nézték meg. A pop-show musicalként számon tartott darab műfajteremtő előadás volt a magyayr színház világában. Sokmindenben hozott újat, alkotott nagyot A Játékkészítő. Nagyszínpadi volt, családi volt, 100%-ban magyar készítésű volt, mégis a Broadway világának produkcióit idézte. Emellett a magyar színházi élet ismert szereplői játszottak benne, az elhangzó dalokat ismert énekesek adták elő, és a látványvilága is modern volt.

Illés Gabriella producer azt mondta, hogy „A Játékkészító-vel sikerült megvalósítani egy álmot, létrehoztunk egy produkciót, amihez fogható még nem volt Magyarországon. [...] Azt, hogy egy

ilyen változó világban most újra arról beszélhetek, hogy létrejön egy újabb mese-musical,

újra a legnagyobb sztárokkal, profi alkotókkal dolgozhatunk és alkothatunk, önmagában csodaként élem meg.” A TulipánTündér új produkciójában, az Álomutazóban arról lesz szó, ami azután történik, hogy az ember este az ágyban becsukja a szemét. Arról, ami álom közben a fejben történik. Ezzel a mesével a szórakoztatáson túl az alkotók azt is szeretnék elérni, hogy az előadás után

a felnőttek egy kicsit elgondolkozzanak, lelassuljanak,

hogy újra tudjanak álmodozni és álmodni, ahogy gyerekkorukban tudtak. A gyerekeket pedig szeretnék elvarázsolni és szeretnék elérni, hogy a gyerekek felnőtt korukban is merjenek álmodozni.

Az Álomutazó-t idén karácsony és szilveszter között mutatják be a BOK csarnokban, azaz a volt Syma Csarnokban. A történet főhőse egy kisfiú, aki a modern informatika világában él, ahol az idő maximális kihasználása következtében nem marad hely az álomvilágnak. Magányos, akire szülei a rengeteg munka miatt nem figyelnek. Álombeli barátaival hősiesen küzd és sikerül az álmokat visszahoznia a mindennapokba.

A szereposztásban ott van – A Játékkészítőben is feltűnt – Stohl András, Szabó Győző, Radics Gigi, Hajdu Steve. Stohl szerint, aki a korábbi darabban címszerepet játszott, azért érdemes elhozni a darabra a gyerekeket, mert ilyet még nem láttak, és biztos, hogy egész évre, vagy akár az egész életére hatással lehet. „Egyrészt kap egy olyan történetet, amivel tökéletesen tud azonosulni, másrészt egy olyan vizuális élményt, ami kitörölhetetlen”. Vannak újabb szereplők is a produkcióban, mint például Schell Judit, Keresztes Ildikó, Zséda, Falusi Mariann, Varga Viktor és Ábel Anita. A főhős Tomit három gyerekszínész, Bakonyi Simon, Marinka Móric és Szabó Hunor alakítja majd.

A darabot Vinnai András, Szép Ernő-díjas író írta, társai voltak a Kincsem-et és a Liza, a rókatündér-t is jegyző Hegedűs Bálint, valamint dramaturgként Almási-Tóth András, a zeneakadémia docense, aki többek között a Szegedi Nemzeti Színház irodalmi vezetőjeként és a Szegedi Kortárs Balett dramaturgjaként is dolgozott. Az Álomutazó látványáért pedig a Valami Amerika első és második részét, a Társas játék-ot és a Kincsem-et is rendező Herendi Gábor.