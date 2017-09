A Despacito előtt ezek voltak a legnagyobb nyári slágerek

Már most kijelenthetjük, hogy a Despacito az év eddigi legnagyobb slágere, amely ráadásul egy újabb hatalmas poptörténeti rekord kapujában van. 16 hete vezeti a Billboard 100-as toplistáját, és ha még egy hétig képes erre, akkor történelmet ír. Az viszont már biztos, hogy minden idők legnagyobb nyári slágere lett, ez pedig nemcsak egy szófordulat, hanem valóban létező és fontos kategória a zeneiparban. Összeszedtük, hogy mit is jelent ez.

Soha nem volt még olyan, hogy egyetlen előadó egyetlen dala egész nyárra uralja a Billboard mértékadó Hot 100 slágerlistáját – írja a Slate magazin. Ez tehát hatalmas dolog, azt azonban érdemes tisztázni, hogy mit is jelent a nyár ebben az esetben.

A nyár egy kiemelt és külön vizsgált periódusa az egész szórakoztatóiparnak, hasonlóan a karácsonyi időszakhoz. Az évszak kulturális definíciója azonban nem egyezik meg a természettudományossal, hanem a Memorial Daynek nevezett nemzeti ünneppel kezdődik, amely május utolsó hétfőjét jelenti, és idén május 29-ére esett. Ez a nyári vakáció nem hivatalos kezdete, végét pedig a Labour Day, azaz szeptember első hétfője jelzi, amely 2017-ben szeptember 4-én lesz.

Mivel a Billboard előre datálja a toplistáit, ezért az ő számításaik szerint a Despacitó-nak sikerült a szeptember 4-ével kezdődő héten is vezetnie a Hot 100-on, tehát igaz az, hogy az egész előbb definiált nyári időszakban a lista első helyén állt a szám.

Luis Fonsi és Daddy Yankee slágere összességében már 16 hete vezeti a slágerlistát, ami eddig csak Mariah Carey a Boyz II Mennel közös One Sweet Day című dalának sikerült még 1995-ben, illetve 1996-ban. Ez, a 90-es évek legnagyobb slágerének tartott dal azonban 1995. december 2-án került a lista első helyére, és a következő év márciusának közepéig őrizte ezt a helyét, tehát korántsem nyári slágerről volt szó.

Nem csak táncolós dalokból lesz nyári sláger

A Billboard júliusban részletes listát közölt a Despacito előtti legnagyobb nyári slágerekről is, és ennek első helyén egy tízéves dalt, az Notorious B.I.G. emlékére írt I'll Be Missing You-t találjuk. Az eredetileg Christopher Wallace névre hallgató rappert 1997. március 9-én gyilkolták meg, és nem sokkal később Puff Daddy, az R&B banda 112 és Wallace özvegye, Faith Evans egy közös dalban emlékeztek meg róla. A szám az első helyen debütált a Billboard 100-as toplistáján, és 11 hétig őrizte ezt a helyét.

Az I'll Be Missing You-hoz a Police ikonikus dalát, az 1983-as Every Breath You Take-et használták alapnak, amely szintén rajta van a legnagyobb nyári slágerek 10-es listáján, méghozzá az ötödik helyen. A legrégebbi szám egyébként 1961-es az első tízben, Bobby Lewis Tossin' and Turnin' című dala, a legújabb pedig 2013-as: a Blurred Lines, amelyet Robin Thicke T. I. és Pharrell Williams közreműködésével rögzített.

Íme a 10 legnagyobb nyári sláger a Billboard összesítése szerint (az évszám arra utal, amikor a legjobban teljesített a Hot 100-on):

Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 – I'll Be Missing You, 1997 Brandy & Monica – This Boy Is Mine, 1998 Bobby Lewis – Tossin' and Turnin', 1961 Robin Thicke feat. T. I. and Pharrel – Blurred Lines, 2013 The Police – Every Breath You Take, 1983 Mariah Carey – We Belong Together, 2005 Andy Gibb – I Just Want to Be Your Everything, 1977 Prince & The Revolution – When Doves Cry, 1984 Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It for You, 1991 Gilbert O'Sullivan - Alone Again (Naturally), 1972

(Az egyébként 100 dalt tartalmazó lista összeállításakor a dalok Hot 100-on nyújtott teljesítményét összegezték a nyári időszakot tekintve, belekalkulálva, hogy az egyes korszakokban más-más módszereket használtak a slágerlista kialakítására.)

A nyári slágereket általában jól táncolható, esetleg szövegében is a nyárra és a bulizásra utaló, könnyed daloknak gondoljuk, de a felsorolt dalokból is látszik, hogy ez nem feltétlen van így.

A Desapcito lehengerlő nyári sikerében elengedhetetlen volt, hogy az eredetileg két Puerto Ricó-i előadó által rögzített, és addig csak a latin slágerlistákon taroló dalra felfigyelt Justin Bieber. Az ő közreműködésével készült el az angol részleteket tartalmazó remixálvozat, amely ideális időpontban, április közepén jött ki.

Meglesz-e a 17 hetes rekord?

Úgy tűnik, hogy Taylor Swift a múlt héten debütált új dalával most meggátolja a Despacito rekorddöntését, mint a Billboard Hot 100 legtöbb ideig első helyen álló dala. Legalábbis egy időre. A szakértők szerint könnyen elképzelhető, hogy az újdonság erejével ható és nagyon komoly előzetes kampánnyal megtámogatott Look What You Made Me Do a Despacito elé kerül a Billboard 100-as listáján, de nem valószínű, hogy sokáig tartani is tudja ezt a helyet. Luis Fonsiék ősszel akár vissza is szerezhetik a vezető pozíciót, és akkor meglesz a 17 hetes abszolút rekord. (A Despacito egyébként 32 hete van rajta a toplistán, tehát ennek felét már az első helyen töltötte.)

Taylor Swift száma a megjelenése után egyből a 77. helyen debütált, és máris egy csomó rekordot megdöntött, így nem lenne meglepetés, ha a következő listán már megszerezné az elsőséget. A Despacito viszont hírverés nélkül, lassabban hódította meg a slágerlistát, azóta viszont lerobbanthatlannak tűnik róla.

Ezek a számok töltötték eddig a legtöbb időt a Billboard Hot 100 első helyén (zárójelben a dátum, amikor először vezették a listát):

16 hét - Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber - Despacito (2017. május 27.)

16 hét - Mariah Carey & Boyz II Men - One Sweet Day (1995. december 2.)

14 hét - Mark Ronson feat. Bruno Mars Uptown Funk! (2015. január 17.)

14 hét - The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling, (2009. július 11.)

14 hét - Mariah Carey - We Belong Together (2005. június 4.)

14 hét - Elton John - Candle in the Wind 1997/Something About the Way You Look Tonight (1997. október 11.)

14 hét - Los Del Rio - Macarena (Bayside Boys Mix) (1996 augusztus 3.)

14 hét - Boyz II Men - I'll Make Love to You (1994. augusztus 27.)

14 hét - Whitney Houston - Will Always Love You (1992. november 28.)

Látható, hogy ezen a listán mindössze egyetlen latin sláger van, a Macarena, amely egy remixváltozatban lett nagyon sikeres 1996-ban, és azóta nem is volt ennyire népszerű latin dal az Egyesült Államokban, mint most a Despacito.

A 90-es éveknél korábbi dalt pedig azért nem találunk a listán, mert 1991 előtt egy szám sem töltött 10 hétnél többet a Hot 100-on.

De hogyan készül maga a lista?

Fontos kiemelni, hogy a Billboard Hot 100 ugyan 1995 óta létezik, de az összeállítása ma már teljesen máshogy működik, mint akár az 1990-es években, amikor még a kislemez-eladások és a rádiós játszások voltak a legfontosabb szempontok.

De még ahhoz képest is máshogy számítják ki egy dal jelentőségét, mint amikor Robin Thicke 2013-ban letarolta a nyarat a Blurred Lines-szal. Mára ugyanis sokkal nagyobb jelentőségre tett szert a dalok teljesítménye a Spotifyon és más streamingszolgáltatóknál, és jelenleg ez a legfontosabb tényező, amikor a Billboard összeállítja a heti 100-as listát.

Az eladások és a rádiós lejátszások ma már sokkal kevesebbet nyomnak a latban, ami kedvez a Despacitó-nak, hiszen a szám elsősorban a streamingszolgálatóknál tarol. Be is állította a legtöbb lejátszás rekordját 4,6 milliárddal, amelynek több mint a fele a YouTube-ról jött össze.

Ezért fordulhat elő, hogy még mindig vannak olyanok, akik őszintén mondhatják, hogy sohasem hallották a Despacitót, hiszen a rádiós lejátszás az, ahol jellemzően véletlenül is találkozunk a slágerekkel. Ebben az esetben ez pedig nem volt kiemelkedően jelentős. A Slate adatai szerint a Despacito maximum rádiós hallgatottsága az USA-ban 145 millió fő körül alakult egy héten, tehát amikor a legtöbbet játszották a rádiók, ennyi hallgatót érhetett el. Ez persze rengeteg ember, de a 2013-as nyár slágere, a Blurred Lines esetében ez a szám 230 millió volt.

Ha a nem lejátszásból, hanem letöltésből származó eladásokat nézzük, ott is azt találjuk, hogy nagyon jól megy a Despacito. A legjobb hetében 148 ezer ilyen eladást produkált, és stabilan tartja magát a lista élen azóta is (16. hete, ami szintén rekord), de Bruno Mars Uptown Funk!-ját például volt, hogy háromszor ennyien töltötték le egyetlen hét alatt.

Streamelésben verhetetlen volt a Despacito

A Labour Day közeledtével a Spotify is közzétett egy, az USA-ra vonatkozó és egy globális toplistát a nyár slágereiről, és persze ezek élén is a Despacitót találjuk, méghozzá a Justin Bieber közreműködésével készült remixverziót.

A globális top 30-ba azonban a Bieber nélküli verzió is bekerült, és feltűnően sok, összesen öt spanyol nyelvű dal található a listán. De a második helyre befutó Wild Thoughts, DJ Khaled Rihanna és Bryson Tiller közreműködésével készült dala is latin jellegű sláger. Sokak szerint ez a dal is esélyes arra, hogy a közeljövőben a Billboard 100-as listáját vezesse (jelenleg ott is második helyen áll a Despacito mögött).

Lehet, hogy Luis Fonsinak van igaza, és az EDM jellegű slágerek uralkodása után az emberek tényleg ki vannak éhezve a latin zenére.