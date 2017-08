Művészbarátaival tart estet Másik János

Másik János zeneszerző, zenész, a hazai zenei világ meghatározó személye azokat a művészbarátait hívta meg szeptember 2-án 19 órától vendégnek a Várkert Bazárba, akiket a közelmúltban ismert meg, barátaivá váltak, és akiknek egyaránt tiszteli művészi és emberi kvalitásait. Olyan művészvendégei lesznek, akikkel az első találkozás után eldöntötte: „egyszer majd készítünk valamit együtt."

„Az elmúlt nyolc-tíz év koncertjei, amelyek egy olyan kultúr-kör világán belül zajlottak, mely kultúr-kör maga is többrétegű, mind korosztály, mind társadalmi státusz és még számos más tekintetben is, azt a következtetést adták számomra, mint végeredményt: a dalaimnak van egy speciális világa - mondta Másik János. - Ennek a világnak saját, meglehetősen karakteres arca van, nem keverhető össze más zenei világok arcával, s van egy közönség, amelynek épp ez az, ami kell. Néhány barátom említette, hogy nagyon kedvelik az írásaimat és a képeimet is. Röviden ez az utam, mely az esthez vezetett. Még azt említeném, hogy a dalszövegek sok esetben versként is léteznek, s a versek is hordoznak alapvető, esszenciális rock attitűdöket".

A Várkert Irodalom sorozat keretében tartott Szabad-e hosszan bámulni a végtelent? Visszabámul rád... című esten Jónás Vera, Nagy Zsuzsanna, Vörös Eszter és Kamarás Iván lesznek a vendégek, a háziasszony szerepét pedig Juhász Anna tölti be.

A szervezők dalokat, verseket, történeteket és "persze groove and flow"-t ígérnek az Öntőház udvarba meghirdetett eseményre, amelynek ajánklójában a következő olvasható:

"Dalok, amelyek dalok, de történetek is egyben.

Versek, amelyek lehetnek még dalok.

Történetek.

Felismerhetőek, borzongatóak, kedvesek.

Idegenek, átélhetők, múltba vesző homályosak, tolakodón frissek.

Történetek, melyek itt várnak a kegyelmi pillanatra, hogy végre kaméleonokként átváltozzanak dallá, verssé, mozdulattá, festménnyé, hangfürtté,

szív-tájéki édes érzés-zuhanássá, bármikor fölidézhető emlék /péppé.

Képek, amelyek váratlanul egymáshoz kapcsolódva zenei struktúrákba rendeződtek."