Le kellett lőni az önkéntességi akciót, mert túl sokan jelentkeztek

Le kellett állítani a jótékonysági akciót, mert már túl sok zenész jelentkezett segíteni. A Harvey hurrikán miatt bajba jutott, és menhelyen élő emberek szórakoztatása miatt indítottak kampányt a Twitteren, de nem gondolták, hogy ennyien fognak visszajelezni.

Eddig 20 halálos áldozatot erősítettek meg a helyi hatóságok, és több mint 30 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a (még mindig aktív) Harey hurrikán, és a nyomában keletkezett árvíz miatt. Elsősorban Texas államot érte a legnagyobb kár és veszteség, a Vörös Kereszt egyik akciójának lényege pedig az, hogy

szórakoztatással könnyítsék meg a menhelyeken lakó austiniak életét.

A segélyszervezet felkereste az austini ATX Music irodáját, hogy segítsen nekik önkéntes zenészeket találni, akik szívesen segítenének ingyenes fellépésekkel a bajba jutottak szórakoztatásában, tehát abban, hogy legalább egy koncert idejére ki tudjanak kapcsolni, és ne gondoljanak a velük történtekre. Az ATX Music egy Twitter-bejegyzésben hívta fel a zenészek figyelmét, és

165-en jelentkeztek már az első 24 órában.

Az ATX egyébként már le is lőtte az akciót, mert két nap alatt már 300-nál is többen jelentkeztek. Ami egyébként nagyon jó arány, ahhoz képest, hogy alig 400-an osztották meg konkrétan azt a posztot, és 340-en lájkolták. Már ez a 300 előadó is óriási segítség, ha az ember belegondol, hogy milyen körülmények között kell akár kisgyerekkel érkező családoknak meghúzniuk magukat.

Az ATX munkatársa azt mondta az Austin 360-nak, hogy nem tudták, mire számíthatnak a felkéréssel, de csak úgy özönlöttek a pozitív visszajelzések. Azt mondta, hogy az ukulelésektől a hangmérnökökön át a DJ-kik mindenki jelentkezett. Hozzátette azt is, hogy „Austinban éltem egész életemben, és én is zenész vagyok, de ilyet még életemben nem láttam”.