A jelmezpróbától a túróscsusza-partyig

Idén először színháztörténeti sétákkal is készülnek a szervezők szeptember 16-án a Színházak éjszakájára, amelyre harmincöt színház készül több tucat programmal és új darabjaikhoz kapcsolódó eseményekkel.

A korábbi évekhez képest több program és négy új csatlakozó színház várja a délutántól éjszakába nyúló rendezvényen a közönséget, akik idén először rendhagyó színháztörténeti sétákon is részt vehetnek a jól megszokott bemutatók, nyílt próbák, beszédtechnikai és részvételi színházas workshopok mellett - mondta Komáromi György projektvezető a rendezvényt beharangozó pénteki sajtótájékoztatón, Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes hozzáfűzte, hogy idén a játéké lesz a főszerep. Erre utal a Rakjuk össze! mottó is - ezzel a színházak és a közönség, elsősorban a fiatalok közös alkotómunkáját, együttgondolkodását szeretnék a középpontba helyezni. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat azzal is igyekszik segíteni a színházak munkáját, hogy olyan régóta halogatott és szükséges beruházásokat végez el, amelyek az intézmények életéhez és a közönség komfortérzetéhez is hozzájárulnak. Ide sorolta többek közt az Örkény Színház nézőterének, a Pesti Színház székeinek, az Új Színház zsöllyéjének és páholyainak felújítását, a Katona Kamra nézőtéri székeinek cseréjét és a József Attila színház homlokzati felújítását.

A Színházak éjszakája idén hatéves sorozatában évről évre egyre több partner és közreműködő vesz részt. Ebben az évben a Jurányi Inkubátorház is csatlakozott a szervezőkhöz. Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház vezetője azt mondta: a legfontosabb feladat idén az volt, hogy a programokat minél vonzóbbá tegyék a fiatalok számára. Ezt a célt szolgálja az is, hogy külön dala is lett ebben az évben a Színházak éjszakájának: a The Biebers Rakjuk össze című szerzeménye is az új közönségréteget szeretné megszólítani.

Az este, illetve éjszaka folyamán az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet sétáin a résztvevők nyomozhatnak a nemzeti színházak hűlt helyei, az eltűnő és megszülető budai színházak, az első hivatalos társulat és a pesti broadway után, de lesz karaoke az Őrült nők ketrece művészeivel és duettszínház a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész növendékeivel is.

Kulisszajárásra várják a közönséget Budapest egyik új színházában, a Hatszín Teátrumban és az Operaház titkos tereiben, lesznek nyílt tánc- és olvasópróbák, nyilvános munkaértekezlet, slam poetry és stand-up est, a gyerekeket kézműves foglalkozások és mesejátékok várják. Részt lehet venni filmvetítéseken és színházi bemutatókon, improvizációs és részvételi színházas workshopokon, tiszteletbeli bábszínész-képzésen és beszédtechnika órán, jelmezpróbán és túróscsusza-partyn vagy a vidéki színházak vendégjátékain, mester és tanítvány találkozáson, de hajnalig tartó táncos mulatságon is.