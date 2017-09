Michelle Obama Beyoncénak öltözött

A volt first lady mellett a korábbi Destiny's Child, Serena Williams és Beyoncé több családtagja is különleges fotósorozattal ünnepelte a születésnapos énekesnőt.

Beyoncé szeptember 4-én lett 36 éves, és ebből az alkalomból készültek a fotók, amelyeket az énekesnő tavaly megjelent, Lemonade című albuma, azon belül is a Formation című szám inspirált.

Az ehhez készült klipben tűnt fel Beyoncé egy olyan kalapban, amelyet most többek között Michelle Obama, Serena Williams, illetve az énekesnő édesanyja, Tina Knowles és kislánya, Blue Ivy Carter is magára öltött. Beyoncé korábbi társai a Destiny's Childból, Kelly Rowland és Michelle Williams is csatlakozott a fotózáshoz.

A képek hétfőn jelentek meg Beyoncé weboldalán azzal az üzenettel, hogy boldog születésnapot kívánnak a családtagok és a barátok. Egy felhívást is mellékeltek a fotók mellé, ebben mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon Beyoncé kezdeményezéséhez, amelyet a múlt heti houstoni ítéletidő áldozataiért indított.

Férje, Jay-Z is különleges meglepéssel készült Beyoncé születénsapjára. A rapper egy philadelphiai fesztiválon lépett fel vasárnap, és megkérte a közönségét arra, hogy énekeljék el vele a Happy Birthday-t a feleségének.