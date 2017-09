Letaszították trónjáról a Despacitót

Taylor Swift Look What You Made Me Do című új száma átvette a vezetést a Billboard Hot 100-on. A Despacito Justin Bieber közreműködésével készült remixváltozata 16 hétig állt a slágerlista első helyén, és akár történelmet is írhatott volna.

Ahogy az Origo is megírta, augusztus végén komoly vetélytársa akadt Luis Fonsi és Daddy Yankee megleptésslágerének, a Despacitó-nak, amely egész nyáron vezette a slágerlistát.

Taylor Swift ugyanis augusztus 25-én megjelentette novemberben érkező új albumáról az első dalt, ráadásul jókora felhajtással. A Look What You Made Me Do a Billboard Hot 100 77. helyén debütált, és szakértők már akkor arról beszéltek, hogy megelőzheti a Despacitó-t.

Luis Fonsi száma 16 hétig vezette a slágerlistát, ami eddig csak Mariah Carey és a Boyz II Men One Sweet Day című dalának sikerült. A nagy kérdés tehát az volt, hogy a Despacito meg tudja-e őrizni a vezetést a 17. héten is, amely abszolút rekord lett volna a Billboard Hot 100 történetében.

Végül Taylor Swift újdonsága a jóslatoknak megfelelően beelőzte a Despacitó-t, miutánmáris számos rekordot megdöntött. A Spotify-on például soha nem streameltek ennyiszer egy dalt a megjelenése napján. Egy hét alatt pedig a többi platformot is beleszámítva 84,4 millió lejátszásig jutott a dal, ami a női előadókat tekintve rekord. A számhoz készített videoklip a YouTube-on döntött csúcsot, az első 24 órában több mint 39 milliószor nézték meg.

A Look What You Made Me Do Taylor Swift ötödik olyan dala, amely a Billboard 100-as listájának élére tudott kerülni. A szám lehetséges üzenetéről ebben a cikkünkben olvashat részletesen.