Jövőre is fellép Budapesten a Postmodern Jukebox

Új európai turnéja során ismét Magyarországra látogat a világhírű Scott Bradlee's Postmodern Jukebox. 2018. május 17- én a Papp László Budapest Sportarénában hallhatják őket újra a magyar rajongók.

A Scott Bradlee's Postmodern Jukebox nemcsak arról híres, hogy hamar kiváló hangulatot tudnak teremteni a koncertjeiken, hanem zenészi profizmusukat is legalább ilyen gyakran dicsérik. A formáció újragondol minden egyes dalt, amelyet előadnak, hogy az aztán zenei ínyencség lehessen a közönség számára. A választott hangszerelésen túl aztán az előadók egyéniségével és hangjával igyekeznek lebilincselni a hallgatóikat.

A csapat kreatív motorja Scott Bradlee: ő dolgozza ki minden produkciójuk koncepcióját, és az általuk képviselt zenei irányzatot azzal is népszerűsíti, hogy minden héten új videót készít a saját otthonában, amely aztán az új dalokra és koncertekre is felhívja a figyelmet.

Ezek a videók aztán vírusként terjednek az interneten: rendszeresen milliós nézettségre tesznek szert. Kiemelkedő a nézettsége például annak a feldolgozásnak, amelyet Miley Cyrus We Can't Stop című dalából készítettek doo-wop stílusban – ezt több mint 17 millióan látták.

Ennél is népszerűbb a Creep, amelyet a People magazin 2015 egyik legjobb feldolgozásának titulált: ennek a videónak már 36 millió felett jár a nézettsége a YouTube-on.

Azt, hogy a csapat mennyire nem tétlenkedik, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Taylor Swift vadonatúj slágeréből, a Look What You Made Me Do-ból is elkészítették már a saját verziójukat:

Az 1920-as évek amerikai muzsikájának világába kalauzoló Postmodern Jukebox koncertre limitált példányszámban VIP-jegycsomagok közül is válogathatnak a rajongók, hogy még közelebbről megismerhessék az előadókat.