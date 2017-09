Meghalt Holger Czukay, a Can alapítója

Meghalt Holger Czukay, a legendás német krautrock zenekar, a Can egyik alapító tagja. A basszusgitáros, elektronikuszenész 79 évet élt, holttestét kedden találták meg weilerswisti stúdiója épületében.

A Kölner Stadt-Anzeiger beszámolója szerint a stúdió közelében dolgozó munkások napok óta nem látták Czukayt, akire egy szomszédja bukkant rá a lakásában. A halál oka egyelőre nem ismert.

A Can 1967-ben alakult Kölnben, tehát idén lenne 50 éves, bár a zenekar 1999-ig volt aktív. Története során az együttesben kilencen is megfordultak, közülük a négy alapító játszotta a legfontosabb szerepet, a kvartettből már csak Irmin Schmidt billentyűs-vokalista él. A gitáros, hegedűs és vokalista Michael Karoli 2001-ben, a dobos-ütőhangszeres Jaki Liebezeit pedig idén januárban halt meg.

Mielőtt a Can megalakult volna, Czukay Karlheinz Stockhausen avantgárd zeneszerző tanítványa volt, majd rövid ideig zenét oktatott. Bár a rock and roll nem igazán érdekelte, a Beatles I Am the Walrus című száma felkeltette az érdeklődését, amely a Velvet Undergroundhoz, Frank Zappához és Jimi Hendrixhez is elvezette.

A Can első lemeze 1969-ben jelent meg Monster Movie címmel, és ezen már jelen volt a csapat jellegzetes hangzása, amelyben a mainstream popzene a kísérleti elektronikával, a dzsesszel és a modern klasszikus zenével keveredett. Czukay nem csak basszusgitározott és az elektronikus eszközöket használta, hangmérnöke is volt a Cannek. Az együttes kilenc stúdióalbumot készített Czukay-jal, aki a Saw Delight című album megjelenése után 1977-ben elhagyta a zenekart. Ezt követően kísérleti felvételeket készített, hangeffekteket rögzített a Traffic egykori basszusgitárosával, Rosko Gee-vel.

Movies című szólóanyaga 1979-ben került piacra, ezen és későbbi anyagain is különböző hangmintákkal dolgozott a legszívesebben. Dolgozott együtt Brian Enóval, az U.N.K.L.E.-lal, a Eurythmicsszel, Jah Wobble-lal és a Trióval is, utolsó szólómunkája 2015-ben jelent meg Eleven Years Innerspace címmel.

A Can zenéje rengeteg stílusra és előadóra volt hatással a postpunk Joy Divisiontől és a Primal Screamtől kezdve az avantgárd komponistán, Bernhard Langon át a Radioheadig.