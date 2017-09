A nemrég csalásért elítélt üzletember, Martin Shkreli eladná a titkos Wu-Tang Clan albumot, amelyet rajta kívül senki sem hallott még, és néhány éve 2 millió dollárt fizetett azért, hogy a birtokába kerüljön.

A gyógyszerbizniszben utazó Martin Shkreli 2015-ben vette meg a Wu-Tang Clan hat év alatt, titokban rögzített albumát. Azt állította, hogy Donald Trump győzelme esetén nyilvánosságra hozza a kiadatlan lemezt, de ehhez képest csak részleteket mutatott meg belőle tavaly novemberben.

Most pedig úgy döntött, hogy eladja a Once Upon a Time in Shaolin című albumot, ezért feltette az eBay-re, ahonnan egyébként ő is vette két évvel ezelőtt. A lemezből egyetlen darab CD készült, és ezt árverezték el az eBay-en. Shkreli ajánlotta érte a legnagyobb összegett, 2 millió dollárt, kedd este pedig 1 dollárról indult rá a licit a Guardian beszámolója szerint. Ez szerda reggelre már 100 ezer dollár volt, a cikk megírásának pillanatában pedig már majdnem egy milliónál, azaz több mint 250 millió forintnak megfelelő összegnél jár az aukció.

Shkreli, akit a világ, de legalábbis Amerika leggyűlöltebb emberének szoktak nevezni, amiért korábban 5000 százalékkal megemelte egy életmentő HIV gyógyszer árát, érdekes szöveggel bocsátotta árverésre az albumot. Azt írja, hogy két éve azért döntött úgy, hogy megveszi a Once Upon a Time in Shaolin-t, mert ajándéknak szánta a Wu-Tang Clannak a nagy vételárat, ezzel elismerve jelentős zenei munkásságukat. A gesztus értékelése helyett viszont szidást kapott a banda egyik tagjától - akit ő a legkevésbé intelligensnek nevez - és a világ is félreértette a szándékait.

"Kíváncsi vagyok, hogy értékli-e bárki legalább közel annyira a zenét a világon, mint én. Rengeteg rockzenekarnak és rappernek adományoztam pénzt az évek alatt, hogy folytassák művészetüket - írta Martin Shrikeli az eBay-es aukció mellé.

A Once Upon a Time in Shaolin című duplamezen a zenekar hat évig dolgozott, és 2 millió dolláros vételárával azóta is a világ legdrágább albuma. Martin Shkreli pedig húsz évre is rács mögé kerülhet, miután augusztusban elítélték piramisjátékért.

Bármikor törölhetem az eladást, és talán el is töröm az albumot dühömben - írta az aukcióhoz. Hozzátette, hogy nem nyerészkedni akar az albumon, mert a cégei rekordbevételt termelnek, hanem a kapott összeg felét orvosi kutatásokra ajánlaná fel.

"Remélem, hogy lehet találni erre az egyedi darabra valakit, aki jobban szereti a zenét, és közzéteszi a világnak, hogy mindenki hallhassa" - írta még.

Érdemes egyébként az eladónak feltett kérdéseket is elolvasni az aukciónál: valaki arra kérte a többszörösen elítélt üzletembert, hogy az egész összeget adományozza el, mert még nem késő teljesen megváltoztatnia az életét. Erre Shkreli csak annyi kérdezett, hogy mégis miért kéne változtatnia? Mások azt írták, egyetlen dollárt sem érdemelne az albumért, mert annyi pénzt szedett már ki az emberekből. Olyan is volt, aki arról érdeklődött, hogy az elítélése miatt van-e szüksége a pénzre. Shrkeli kimerítő válaszban nyugtatta meg a kérdezőt, hogy minden jogi költsége fedezve van, és korántsem biztos, hogy börtönbe megy.