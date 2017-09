Hamarosan jön az új Michael Jackson-lemez

Szeptember végén érkezik a legújabb Michael Jackson válogatáslemez, amely a Scream címet kapta.

Kedden jelent meg egy rejtélyes poszt Michael Jackson közösségi oldalain arról, hogy valami készül Scream címmel. Szerdán pedig hivatalosan is bejelentették, hogy egy új válogatáslemezről van szó, amely szeptember 29-én jelenik meg.

A ránézésre halloweeni hangulatú Scream-en Michael Jackson

13 legtáncolhatóbb slágerét gyűjtötték össze,többek között a Dirty Diana, a Thriller, és természetesen a Janet Jacksonnal közös Scream is rajta lesz. Bónuszként a The White Panda Blood On The Dance Floor X Dangerous című, öt Michael Jackson dalból készült mashupját hallgathatjuk meg.

Michael Jackson 2009-ben halt meg, és ez már a harmadik posztumusz megjelent lemeze lesz a 2010-es Michael és a 2014-es Xscape után.