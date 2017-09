Chester Bennington egyik utolsó fotóját posztolta özvegye

Néhány nappal azelőtt készült a csütörtökön közzétett kép, hogy a Linkin Park énekese felakasztotta volna magát. Chester Bennington özvegye arra szeretné felhívni a figyelmet a családi fotóval, hogy a súlyos depresszió és az öngyilkos gondolatok nem mindig nyilvánvalóak.

"Ez napokkal az előtt volt, hogy a férjem eldobta magától az életét. Az öngyilkos gondolatok ott voltak, de ezt nem lehetett tudni - írta a Twitterre feltöltött képhez Talinda Bennington.

A családi vakáción készült fotón Chester Bennington és felesége mellett az énekes négy gyereke látható. Bennington különösen jókedvűnek tűnik, széles mosoly van az arcán.

A Linkin Parkkal éppen egy 29 állomásos észak-amerikai turné előtt álltak - előtte Európában, többek között a VOLT Fesztiválon is koncerteztek -, és pihenésképpen Chester Bennington ellátogatott családjával Arizonába. Ekkor készült az özvegye által most közzétett kép - írja a Rolling Stone magazin.

Chester Bennington a vakáció után egyedül tért vissza kaliforniai otthonukba azzal, hogy dolgoznia kell. Július 20-án lett öngyilkos. Hosszú ideje alkohol- és drogproblémákkal, illetve depresszióval küzdött.

Talinda Bennington egy másik posztban minden rajongót arra buzdított, hogy adományokkal segítsék a One More Light alapítvány munkáját, amelyet férje emlékése hoztak létre.

Nem számít a siker

Nemrég a Foo Fighters frontembere, Dave Grohl is megszólalt Chester Bennington és Chris Cornell öngyilkossága ügyében (a Soundgarden és az Audioslave frontembere májusban akasztotta fel magát). Grohl szerint a depresszíót, és úgy általában az emberek mentális egészségét is komolyabban kellene venni. A The Rock FM-nek beszélt arról, hogy Bennington és Cornell esetében a depresszió komoly betegség volt. Dave Grohl egyébként maga is megtapasztalhatta, milyen így elveszíteni egy zenésztársat, mikor Kurt Cobain, a Nirvana frontembere 1994-ben megölte magát.

A Foo Fighters dobosa, Taylor Hawkins ugyanebben az interjúban arról beszélt, hogy nem számít, mennyi pénz van valakinek a bankszámláján, vagy az, hogy hány slágert írt, ha ennyire rosszul érzi magát.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!