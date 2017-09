Új George Michael-kislemez jelenik meg

Egy eddig kiadatlan dalverziót tartalmazó kislemez és két korábbi album is megjelenik új köntösben a tavaly decemberben elhunyt brit popsztártól, George Michaeltől, valamint azt a dokumentumfilmet is bemutatják, amelyen halála előtt dolgozott.

A csomag első darabja, a Fantasy című dal már piacra is került. Ezen a legendás gitáros, Nile Rodgers szerepel közreműködőként - jelentette be a Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary Music.

A Fantasy-t először a nyolcvanas évek végén rögzítette George Michael, aki ezt a dalt tervezte 1990-ben kiadott második szólóanyaga, a Listen Without Prejudice Vol. 1 vezető kislemezének. Végül a szám fel sem került az albumra, csak a Freedom című kislemez amerikai kiadásának B oldalára tették rá, illetve a Waiting For That Day című single brit változatán kapott helyet.

Michael később a Cover to Cover című turnéjának programjába is beillesztette a dalt, sőt a koncerthelyszínek üléseire egy-egy kazettát tettek a közönségnek, rajta a Fantasy felvételével.

A Listen Without Prejudice Vol. 1október 20-án újra megjelenik, méghozzá különleges kiadásban, egybecsomagolva George Michael 1996-ban rögzített MTV Unplugged című felvételével. Az akusztikus koncerten az énekes a Wham! együttes frontembereként eltöltött időszakból, valamint szólópályafutása első három albumáról is előadott dalokat.

Az újrakiadás tavaly év eleji tervezésekor George Michael arról beszélt, hogy a Fantasy vezethetné fel a kiadványt. Ezért felkereste a slágergyáros Nile Rodgerst, a hetvenes-nyolcvanas évek legendás disco-funk csapatának, a Chicnek egykori tagját, hogy működjön közre a dal új verziójában. A gitáros-dalszerző azonnal igent mondott.

A Listen Without Prejudice Vol. 1/MTV Unplugged újrakiadásával egy időben a Sony Music a Channel 4 adóval és a BBC-vel közösen hamarosan bemutatja a Freedom című dokumentumfilmet is, amelynek narrátora maga George Michael volt. A műben olyan sztárok tűnnek fel, mint Elton John, Stevie Wonder, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Mark Ronson, Kate Moss és James Corden, valamint a kilencvenes években George Michaellel együtt dolgozott számos szupermodell, így Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz és Linda Evangelista. George Michael egészen a 2016 karácsonyán bekövetkezett haláláig a Freedom munkálatain dolgozott, ez a dokumentumfilm lett az utolsó alkotása.

A szívbetegségben elhunyt George Michael egyedülálló karrierje során mintegy 120 millió albumot adott el, hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért pedig három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át. Kétszer - 2007-ben és 2011-ben - Magyarországon is fellépett.