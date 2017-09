Szentendre lett a képzőművészet fővárosa

18 kiállítással és 66 programmal várja a közönséget mától egészen szeptember 24-ig a szentendrei Art Capital képzőművészeti fesztivál. Mások mellett Jake és Dinos Chapman, Oleg Kulik, Bakos Tamás és Francois Fiedler munkái is láthatók lesznek a művészetekhez ezer szálon kötődő városban.

Magyarország első képzőművészeti fesztiválja a tavalyi "nulladik év" után

idén indul el teljes gazdagságában, ezúttal az otthon - otthontalanság témára felfűzve - mondta Gulyás Gábor, a fesztivált szervező Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója. Hozzátette továbbá, hogy ma azok a városok képesek a művészeti központ szerepét betölteni, ahol megfelelő kiállítási lehetőségek állnak a kortárs képzőművészet rendelkezésére. Szentendre képzőművészeti kínálata pedig nemzetközi összehasonlításban is kivételesen gazdag, és a következő hetekben még tovább gazdagodik az Art Capital kínálatával.

Mi az Art Capital? Az Art Capital a régió meghatározó művészeti eseménye, amely a maga nemében egyedülálló: egy 18 napon át tartó fesztivál, amelynek középpontjában a képzőművészet áll. Szentendre belvárosában, egy gyalogosan könnyen bejárható történelmi környezetben ez idő alatt 18 tematikusan összekapcsolódó kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyekhez különleges irodalmi, filmes és zenei programok is kapcsolódnak.

A teljes árú napijegyek 2000 Ft-ba, az egész időszakra érvényes bérletek 6000 Ft-ba kerülnek. A vendégek kedvezményes árú, különleges művészmenüt is fogyaszthatnak ebben az időszakban Szentendrén, mindennap másik étteremben.

Valamennyi szentendrei múzeum része a projektnek, de a legtöbb programnak a MűvészetMalom és a Ferenczy Múzeum ad otthont.

A MűvészetMalomban már csütörtök este megnyílt a MIG21 - Migráció a kortárs képzőművészetben című tárlat, amely elsősorban közép- és kelet-európai művészek munkáin keresztül jeleníti meg a témát. Képviselteti magát munkáival az egyik legismertebb orosz képzőművész, Oleg Kulik, csakúgy, mint a horvát Mladen Stilinovic vagy a macedón sztárszobrász, Zarko Baseski, aki óriás emberalakokat formázó munkáival vált híressé.

Szintén a MűvészetMalomban látható szombattól a Bomlasztó képzelet című kiállítás, amely Robert Runták cseh műgyűjtő mintegy másfélezer műalkotást számláló kortárs festészeti kollekciójából válogat. A tárlaton olyan jelentős alkotók munkái láthatók, mint Jake és Dinos Chapman – az ő munkásságuk például sokak szerint egyenesen az európai művészet egyik csúcsát jelenti -, Daniel Richter vagy Tilo Baumgärtel, de megjelennek a régió más meghatározó alkotói is, például Szűcs Attila, Bodoni Zsolt, Wilhelm Sasnal és Serban Savu.

Gulyás Gábor szerint a képzőművészeti fesztivál egyik nagy felfedezésének ígérkezik Bakos Tamás Barcsay Múzeumban nyíló kiállítása: a sokáig hajléktalanként élő Bakost a bécsi Kunstverein művészeti vezetője fedezte fel és állította ki óriási sikerrel. Bakos Tamás első magyarországi tárlata szombattól lesz látható, akárcsak Szabó Zsuzsanna kiállítása a Barcsay Múzeumban és Bukta Imre installációja, a Mezőszemerei ikertornyok a Kovács Margit Múzeum udvarán.

Gulyás Gábor kiemelte Francois Fiedler tárlatát is. A magyar származású művész a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legfontosabb absztrakt festőjének számított Párizsban. A Magyarországon kevéssé ismert alkotónak Hazatért művek címmel az eddigi legteljesebb magyarországi kiállítása látható a Ferenczy Múzeumban szeptember 16-tól. Ekkor mutatkozik be Szentendrén a 2016-os Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának kiállítása, Fajcsák Dénes és Fábián Gábor Aektivátorok című projektje is, a Vajda Lajos Múzeumban pedig Lét-szekvenciák címmel szentendrei művészek - többek között Bálint Endre, Deim Pál, Korniss Dezső, Vajda Lajos és a nemrég Velencében nemzetközi sikert arató Vincze Ottó - az otthon motívumát megidéző alkotásai kerülnek a látogatók elé. Szűcs Attila egyik itthon kevéssé ismert, fontos festménye egy cseh gyűjteményből érkezik a MűvészetMalomba, a Kossuth-díjas Farkas Ádám szobra és feLugossy László képe a Lét-szekvenciák című kiállításon lesz látható a Vajda Lajos Múzeumban.

Az Art Capital előzetesen két pályázatot is kiírt. A public art pályázatot megnyerő Szabó Ottó Eltévedt űrhajós című munkája, és a Borbás Péter – Szentes Annamária alkotópáros Otthon/otthontalanság című műve a nemrég átadott Bizottság-ligetben látható, közel a HÉV-állomáshoz. Heim Péter Sziget című műve – amelyet egy tavalyi kiállításról, Chiharu Shiota Emlékeső című projektjéről megmaradt fémkulcsokból hozott létre – a Barcsay Múzeum udvarán tekinthető meg. A fiatal kurátori pályázat győztese, Tóth Anna az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban rendez kiállítást Nyitva van az aranykapu címmel, többek között Ferenczy Zsolt, Herman Levente és a Trafik kör részvételével.

De klasszikus alkotók munkáival is találkozhat a közönség az Art Capitalon. A Kmetty Múzeumban szeptember 15-től A nap képe és a nap verse című sorozatban mindennap megismerkedhetnek egy-egy különleges, az otthon témáját megjelenítő műalkotással – többek között Anna Margit, Ámos Imre, Czóbel Béla, Korniss Dezső és Vajda Lajos festményeivel, illetőleg Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes költeményeivel. A képeket neves művészettörténészek, a verseket pedig kortárs költők kommentálják: mások mellett Kemény István, Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna és Térey János.

A fesztivál egyik díszvendége Tolnai Ottó költő lesz, akivel Parti Nagy Lajos az életművéről beszélget szeptember 19-én, a vajdasági alkotó kuriózumnak tekinthető rajzaiból pedig egy külön kiállítás nyílik a Ferenczy Múzeumban. Emellett sok beszélgetést hallgathatnak meg az érdeklődők költőkkel, festőkkel, képzőművészekkel, filmes alkotókkal, és részt vehetnek zenei és színházi előadásokon is.

Az Art Capital rendezvényeit két szakaszra lehet bontani, tette hozzá Gulyás Gábor: szeptember 15-ig megnyílnak a kiállítások, a következő tíz napban pedig következnek a programok. Minden egyes programnapon egy-egy házigazda várja a vendégeket, jórészt olyan képzőművészek, akik jelenleg is Szentendrén élnek, úgy mint efZámbó István, feLugossy László, Regős István, Nagy Barbara, Bereznai Péter, Vinkler Zsuzsi, Benkovits György, Szirtes János, Vincze Ottó, majd Baksai József.