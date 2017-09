Így még senki nem beszélt az emigrációról

Az Aliyah DaDa a romániai zsidók 130 éve kezdődött, és több hullámban lezajlott palesztinai emigrációját mutatja be, különös tekintettel a zsidók és a románok közötti kapcsolatra. A film szeptember 29-i vetítése után az Uránia mozi emeleti kávézójában a film rendezője, Oana Giurgiu és két filmszakértő, Doru Pop és Margitházi Beja beszélgetését is meghallgathatja angolul a közönség.

A romániai zsidók palesztinai emigrációja mint a modern Románia, Kelet-Európa és Izrael Állam történetébe, 20. századi átalakulásába mélyen beágyazott folyamat, az egyéni és kollektív emlékezet része jelenik meg Oana Giurgiu filmjében, aki sikeres producerként több fesztiváldíjas román, illetve koprodukciós alkotást is jegyez (Miért én?, Sieranevada, Varga Katalin balladája, Aglaja, Anyai szív).

Giurgiu első rendezése egyfelől személyes, másrészt alaposan dokumentált kulturális-történelmi kalandozás, amelyben a romániai zsidók és a románok több generáción átívelő, olykor abszurd, máskor paradox viszonya interjúk, visszaemlékezések és a rendező kommentárjai nyomán elevenednek meg. Giurgiu a román származású dadaista művészek, Tristan Tzara és Marcel Iancu előtti főhajtásként papír-kivágásos kollázstechnikát alkalmaz a történelmi és társadalmi folyamatok megjelenítésére, ez pedig a dokumentumfilmjét formanyelvileg is izgalmas kísérletté avatja. Az Aliyah DaDa a 2017-es Gopo Gálán a Legjobb dokumentumfilm díját nyerte el.

A filmet a Contact Zones. Transnational Encounters, Dialogues and Self-Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and Visual Cultures című nemzetközi konferencia keretében mutatják be szeptember 29-én, a rendező jelenétében. Maga a konferencia szept. 28. és 30. között zajlik az ELTE BTK-n.

A vetítést angol nyelvű beszélgetés követi a mozi emeleti kávézójában, a filmrendező, Doru Pop és Margitházi Beja filmszakértők részvételével.

A rendezvény támogatója a Budapesti Román Kulturális Intézet.