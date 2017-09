Bújjon ön is Vitay Georgina bőrébe!

Szabó Magda születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából interaktív Abigél-kiállítás nyílik kedden a budapesti Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen, ahol a látogatók beülhetnek Torma Gedeon igazgató irodájába, vagy akár felpróbálhatják Vitay Georgina egyenruháját is.

Kedden interaktív Abigél-kiállítás nyílik Szabó Magda születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a budapesti Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen. A látogatók beülhetnek a tévésorozatban Básti Lajos által játszott Torma Gedeon igazgató irodájába, de akár Vitay Georgina egyenruháját is felpróbálhatják. Herpai András muzeológus, a kiállítás rendezője az MTI-nek elmondta, hogy a bemutatóval a kiállítóhely az írónőnek az egykori Magyar Televízióhoz kötődő munkássága előtt kíván tisztelegni.

Szabó Magda, a 20. század egyik legelismertebb magyar írónője számtalan regény, novella szerzője, írásai a világ számos országában sikert arattak,

máig ő az egyik legtöbbet fordított magyar író.

Ezt az elismertséget mutatja többek között az is, hogy az MTV szervezésében készült Nagy Könyv című intervíziós vetélkedőben az Abigél című regényét a harmadik legjobb könyvnek választották meg a nézők. A televízió történetének ékes darabja a regényből készült tévésorozat, amely hűen adja vissza a második világháború alatt tanuló diáklányok mindennapjait. Herpai András azt is elmondta, hogy a kiállítás rendezésekor az volt a céljuk, hogy

a látogató a főszereplője lehessen a bemutatónak,

és ne vitrinekben kiállított tárgyak között ismerhesse meg az 1978-ban forgatott sorozat tárgyait és kellékeit, hanem az enteriőrben a látogató maga is szinte a Matula diákja lehessen. A Pollack Mihály téri épületben amúgy két különböző helyszínen rendezték be a tárlatot. Az egyikben Abigél szobra és a kis kert jeleníti meg az arborétumot, a másik helyszín pedig egy tanterem és egy tanári iroda, felidézve ezzel Torma Gedeon igazgató irodáját. Itt lehet majd felpróbálni a jelmeztár darabjait, köztük

azt a ruhát is, amelyben Szerencsi Éva Vitay Georgina szerepét alakította.

A jelmeztárban amúgy több mint 80 ezer tételnyi anyagot őriznek, ezek közül válogatták ki azt a néhány tucatot, amelyet felhasználtak a bemutatóhoz. A ruhák mellett különböző kellékeket és eszközöket is tartanak, például azt az emblematikus gramofont is, amely az utolsó részben, a nagy Gedeon-napi mulattságban megszólal, amikor Vitay végleg megszökik a Matula Református Gimnáziumból. Az MTVA archívumának jóvoltából a közönség az írónővel készült riportokat és filmrészleteket láthat, valamint eddig nem ismert hanganyagokat is meghallgathat.