Szeptember 15-én, pénteken nyit a The Foo Fighters Arms névre keresztelt londoni kocsma, ahol a banda nevével ellátott, saját gyártású sört is lehet majd fogyasztani.

A Foo Fighters szeptember 15-én, pénteken nyit kocsmát Londonban. A nyitás időpontja elsősorban azért érdekes, mert éppen aznap jelentetik meg kilencedik stúdióalbumukat, a Concrete and Gold-ot. A The Foo Fighters Arms névre keresztelt kocsma nyitásáról amúgy a Twitteren számoltak be, és az ott közölt grafikán meg is adták a szórakozóhely címét is.

A megadott címen korábban The Dundee Arms nevű hely üzemelt, és úgy néz ki, tiszteletből hajlítgatták úgy az új hely nevét, hogy valami megmaradjon a régiből is. A Google Maps utcai nézete alapján azt is lehet sejteni, hogy a három szintes helyre nem fog mindenki beférni, így jutnak bőven várakozó rajongók a közeli, nagyon kellemesnek tűnő sikátorba is. (A Foo Fighters kocsmája a kép bal oldalán látható fekete házban lesz. A The Dundee Arms egyébként így nézett ki fénykorában.)

Érdekes, hogy a Twitter-bejegyzésen úgy tűnik, a kocsma csak hat napon át, szeptember 15-től 20-ig lesz nyitva. Ez egyelőre nem tisztázott, a dátum csak a grafikára került fel, az aláírt szövegben erről nem szóltak. Így lehet bízni abban is, hogy a limitált szériás sörökhöz és a különböző ajándéktárgyakhoz csak az első hat napban lehet hozzájutni, de utána is üzemelni fog a hely.

A grafikán egyébént a hely logója, címere látszik, amin

a pajzsot két sárkánycsontváz tartja,

melyek farka egy-egy Concrete and Gold-logót lógat. A pajzs alatti szalagon pedig az áll latinul, hogy 'Urunk, vezesd utunkat!'. A Foo Fighters egyébként arra is figyelt, hogy az új albumhoz igazodó betűszínt használjanak a Twitteren: a linkkel ellátott szövegrészek egy ideje már arannyal jelennek meg.