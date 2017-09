Barátja halála is segíthette szólókarrierjét

Szólókarrierje első lemezét adja ki a Pearl Jam és a Soundgarden dobosa, Matt Cameron. Már a '80-as évek elején vett föl anyagokat, de mindeddig jegelte a projektet.

Igaz, hogy bele-beleénekel a számokba, de Matt Cameron alapvetően egy dobos. Ráadásul – egy ideje már – a Pearl Jamé és a Soundgardené is. (Igaz, utóbbi a frontember, Chris Cornell halála után lemondta a lekötött koncertjeit, egyelőre nem tudni, mi lesz az együttessel.) Cameron soha nem rejtette véka alá dalszerzői ambícióit, a Soundgardennek is írt jó néhány számot, és barátai nyilván tudtak arról, hogy szokott összerakni ezt-azt otthon. Mégis a sok elfoglaltság mellett 30 évet kellett várni arra, hogy teljesen saját albumot adjon ki. A lemez egyébként szeptember 22-én jelenik meg, a címe pedig Cavedweller.

A 2016-os év jó sűrű volt Cameronnak, a Temple of the Dog is újraindult egy kicst, a Pearl Jammel bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, komoly turné indult a Soundgardennel. Aztán

jött az óriási törés idén májusban,

amikor Chris Cornell egyik, detroiti koncertjük után felakasztotta magát. És ennek a tragédiának nagy valószínűséggel szerepe van abban, hogy Matt Cameron épp most érezte úgy, hogy előrukkol saját szerzeményeivel, amelyeket Chris Cornell egyébként nagyon kedvelt. Cameron a Rolling Stone-nak mesélt erről néhány nappal ezelőtt. Ezek szerint még

tavaly márciusban mutatott meg Cornellnek

néhányat a dalokból, amik nagyon tetszettek neki. Azt mondta, Chris „mindig is támogatta, hogy írjak dalokat a bandának is, ami tök jól esett. Aztán lejátszottam őket Eddie-nek (a Pearl Jam frontembere - a szerk.) is, és ő is neki is nagyon tetszettek. Ez óriási érzés volt.”

Cameronnak egyelőre nincs terve arról, hogy esetleg koncertekkel, kisebb turnéval támogassa meg a lemezt, amin egyébként ő énekel, gitározik, és ő is keverte az anyagot. A dobokhoz felkérte Mark Guilianát, és Tim Lefebvre-öt basszusgitárosnak, akik David Bowie utolsó albumán, a Blackstar-on játszottak együtt. A lemez egyébként 20 dollárért már előrendelhető vinylen is a Pearl Jam oldalán.