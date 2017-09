Utcabállal ünnepel a Hadik

A Hadik a tavalyi átalakítása óta idén már második alkalommal ünnepli a szezonkezdést egy hatalmas utcabállal: szeptember 16-án, szombaton újra a kultikus kávéháztól lesz hangos a Bartók Béla út. A magyar írók és költők törzshelyét ezúttal a kortárs irodalom fiatal sztárjai veszik birtokukba, akik legújabb zenei produkcióikat mutatják be.

A Hadik előtt leterített hatalmas perzsaszőnyegen egymást váltják majd az utcabál izgalmas fellépői.

Ratkóczi Hubának, a magyar underground zenei élet jellegzetes alakjának alapvetően egyszemélyes produkciói gyakran egészülnek ki vendégekkel, ezzel is színesítve a blues gyökerű, meditatív, pszichedelikus zenei világot. Közreműködőként ezúttal Závada Péter költő, dalszövegíró csatlakozik hozzá, hogy a tavaly megjelent trAnzKaPHka: Kastély című szólóalbumról és az idén szeptemberben várható, Roncs szélárnyékban című új verseskötetéből is előadjon szövegeket.

Az irodalmi élet ismert fiatal tehetségének, Kemény Zsófinak Sophie Hard névre keresztelt rapper alteregója a slam poetry és az alterrock találkozásából születő hip-hopot ad elő Konsiczky Dáviddal közös projektjének keretében. Itt lesz először hallható élőben a Piaci rés című bemutatkozó EP-jük is.

Az utcabállal a Hadik megnyitja az idei irodalmi szezont is. Új vendégekkel térnek vissza a már jól ismert programok: a Hadik Irodalmi Szalon első estjével a tízéves Budapest Bárt ünnepli, a Hadik Irodalmi Brunch pedig ebben az évadban is a legizgalmasabb kortárs írókat ülteti egy reggelizőasztalhoz. Emellett több újdonságot is tartogat a szeptember: a 10 éves a KönyvesBlog sorozat havonta egy estén az elmúlt tíz év legjobb magyar könyveit, cikkeit és kortárs íróit hozza el, a vasárnapi ebéd mellé pedig élőzene és dj társul a kávéházban.

Több sikeres jótékonysági program után a Hadik és a Szatyor idén a Suhanj Alapítvány mellé áll: A Suhanj munkatársai által kiválasztott két étel árából 50 forintot az alapítvány kap majd.

Arról pedig, hogy az utcabál gasztronómiai szempontból is emlékezetes legyen, a Hadik partnerei, az Élesztőház, a The Duke of Budapest, a Juicy, a WarmUp és Kovács Antal borász gondoskodnak.

