Egy éjszaka, amikor feltárulnak a műhelytitkok

Budapesten és több vidéki helyszínen is várják könyvbemutatók, zenés programok és interaktív produkciók a közönséget szeptember 16-án, az Olvasás éjszakáján. A választék igen széles: Arany János, Radnóti, Csukás István, Pachmann Péter, Paulo Coelho és Szulák Andrea is szerepel a programfüzetben.

Szeptember 16-án új értelmet kap az elalvás előtti olvasás fogalma: egészen késő éjszakáig várják a közönséget az olvasásnépszerűsítő irodalmi és könyves fesztivál programjai. A könyvesboltok átalakulnak rendezvényhelyszínekké, a szerzők dedikálnak, és számos műhelytitokba is beleshetnek az olvasók.

Az egyik fővárosi helyszín a Libri Könyvpalota lesz, ahol tény- és szépirodalmi alkotások szerzőivel találkozhat a közönség. 16 órától a Szabó Magda életművében rejlő meglepetésekről és a száz éve született írónő életéről beszélgetnek a Jaffa Kiadó vendégei, Juhász Anna vezetésével. 17 órától Kepes András, a hazai televíziós újságírás meghatározó alakja nagy sikerű, Libri irodalmi közönségdíjjal is kitüntetett könyve, a Világkép kapcsán mesél kontinenseken átívelő kalandjairól és jövőbeni terveiről. 18 órától Munk Veronika újságíró a Németországban élő magyar prostituáltak mindennapjait bemutató Kéjutca című könyvének segítségével vezeti be közönségét egy zárt, sajátos szabályok szerint működő világba. 19 órától pedig Bódi Attila kalauzolja az olvasót idén megjelent első regénye, a Lázadni veletek akartam révén a romániai rendszerváltás idejébe. A személyes hangvételű regény három fiatal sorsát követi végig ebben a különleges történelmi időszakban. A szerzővel Szekeres Nikoletta beszélget. 20 órától a Scolar Live sorozat szerzői, Herczeg Szonja, Patak Márta és Ferencz Mónika beszélgetnek a kortárs irodalom formáiról és lehetőségeiről. 21 órától a mintegy tíz év kihagyás után Akik nem sírnak rendesen című kötetével visszatérő Tisza Kata és Czutor Zoltán beszélgetnek az irodalom, a zene és a művészetterápia határairól.

22 órától pedig egy különösen izgalmas program zárja az estét: Kamarás Iván és Fenyő Iván előadásában a magyar irodalom egy legendás barátsága, Arany János és Petőfi Sándor kapcsolata elevenedik meg. Az idén 200 éve született Arany és Petőfi levelein keresztül nemcsak két korszakos géniusz mindennapjaiba nyerhet betekintést a közönség, hanem az is kiderül, hogy egymás iránt érzett rajongásuk ellenére korántsem volt felhőtlen a viszonyuk.

A Magvető Caféban Magyar László András anekdotákon át vezeti be a közönséget a régi orvosi szerkezetek világába, Bognár Péter interaktív olvasástörténeti kirándulást tart, Valami nyárvég címmel pedig Parti Nagy Lajos ad műsort. Pataki Éva Törőcsik Mari és Mészáros Márta beszélgetőkönyvének, az Aurora Borealis-Északi fény-nek születéséről fog beszélni. Pachmann Péter legújabb, Misu háborúja című regényét mutatja be, és saját műsorral készül Szulák Andrea is Nem harap, csak megkóstol? címmel, majd koncertet ad az Olvéjsz Band is.

A Budapesti Fókusz könyvesboltban Szűcs R. Gábor szakértővel Görög Ibolya beszélget diplomáciáról, külpolitikáról és külkereskedelemről, a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) vizuális költészeti és "punkpróza" műsorral készül, Horváth Gergely Jézus és a rock and roll kapcsolatáról beszél, valamint bemutatják a közönségnek Paulo Coelho Az ötödik hegy című könyvét is.

Az Örkény Könyvesboltban Halász Judit Radnóti Miklós-estet ad, Odze György Onódy Lajos és Bara Margit történetéről írt Sorstöröttek című könyvét mutatja be, a Jávorszky Béla Szilárd a Rolling Stones-legendáról ad elő, míg Baranyi Ferenc vetítéssel egybekötött szubjektív operakalauzzal várja a közönséget.

A Nyugati téri Alexandra Könyvesházban Cselenyák Imre Arany Jánosról szóló életregényéről, On Sai humoros írásairól hallhatnak beszélgetést az érdeklődők, valamint részt vehetnek Varga Bea író és viselkedéselemző interaktív előadásán is.

A fővárosi Zsimbi Galériában a Katica-Könyv-Műhely szerzőivel, köztük Szabó Liliennel, Polivoda Júliával, Scur Hannával és Tama Zéténnyel lehet majd megismerkedni, de saját műsorral készül Petrőczi Éva is Katicameséktől az Évamesékig címmel.

A pécsi Libri Könyvesboltban 15 órától a népszerű séf, Bernáth József dedikál és tart könyvbemutatót. 16 órai kezdettel kiderül, mi történik az egész nap hempergőző, bukfencező és heverésző kuflikkal, ha jön egy hatalmas eső, és elárasztja a rétet: A kuflik és a nagy eső című bábmese után pedig kreatív kézműves foglalkozással is készülnek a szervezők a gyerekeknek.

17 órától Fábián Janka, számos bestseller szerzője beszél az érdeklődőknek boszorkányságról, női hősökről és történelmi korokon átívelő szerelmekről.

18 órától Homonnay Gergely hónapok óta az eladási listák élén álló könyve, a Puszi, Erzsi kapcsán árul el műhelytitkokat a sikereiről és a világuralomra törő macskák mindennapjairól. 19 órától pedig Dombóvári István, a stand-up comedy egyik legismertebb hazai képviselője oszt meg kulisszatitkokat idén megjelent könyvéről, a Félkövér-ről, illetve a kilókkal folytatott hősies küzdelméről.

A debreceni Alexandra Könyváruházban ifjúsági szerzők, Böszörményi Gyula, Buglyó Gergely, Bessenyei Gábor és Szélesi Sándor beszélnek legújabb köteteikről, míg az Alexandra székesfehérvári áruházában a meseíróké - Csukás István, Kántor Kata, Bodor Attila és Deme László - lesz a főszerep.

A szegedi Fókusz Könyváruházban irodalmi időutazásra hív Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész a Hogyan olvasott Kosztolányi és Radnóti Arany Jánost? című programja, majd bemutatkoznak a Tiszatáj folyóirat szerkesztői. Pál Sándor Attila Düvő című kötetével érkezik, míg Szilasi László, Kollár Árpád, Bencsik Orsolya és Becsy András arról beszélgetnek, hogyan olvas egy író.

Az Olvasás éjszakája megnyitója szombat este lesz a kortárs irodalmat ünneplő Könyvek Diadalíve programsorozat helyszínén, a fővárosi WestEnd City Center Millennium udvarában.