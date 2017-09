Negyven éve, 1977. szeptember 16-án halt meg a gyakran csak "primadonna assoluta"-ként emlegetett Maria Callas, minden idők egyik legnagyobb - és minden bizonnyal legismertebb - szopránja, aki alig két évtizedes pályafutás alatt vált mítosszá.

Maria Callas, azaz Cecilia Sofia Anna Maria Kalogeropoulos 1923. december 2-án született New Yorkban, görög bevándorló családban. Gyógyszerész édesapja az amerikaiak számára nehezen kiejthető családnevet később Callasra rövidítette.

A csodálatos hangú, rendkívüli hallású kislányt édesanyja már ötévesen éneklésre fogta, jóllehet Maria ez ellen akkoriban még kézzel-lábbal tiltakozott. Szülei válása után, tizennégy évesen édesanyjával Görögországba költöztek, ahol képzetlen hangja miatt nem vették fel a konzervatóriumba, viszont ehelyett a spanyol koloratúrszoprán, Elvira de Hidalgo növendéke lett. Az athéni operaházban Suppé Boccaccio című vígoperájának egy kis szerepében mutatkozott be, majd 1942-ben jött az óriási fordulat, mert a Tosca címszerepébe beugorva hatalmas sikert aratott.

1945 őszén meghallgatást kért a híres New York-i Metropolitan Operában, ahol

a Fidelio és a Pillangókisasszony főszerepét ajánlották fel neki, ez utóbbihoz azonban túlsúlyosnak gondolta magát. Sokkal inkább az Aida és a Tosca címszerepeire vágyott volna, és széttépte a szerződést.

Kapott viszont egy ajánlatot Chicagóból, amelyet elfogadott, de a társulat a premier előtt megszűnt, így Callasnak az amerikai debütálására 1954-ig kellett várnia.

Eközben megkeresték Olaszországból, és 1947-ben a Veronai Arénában Ponchielli Giocondájának címszerepében debütált. Nem sokkal később

feleségül ment a nála 30 évvel idősebb téglagyároshoz, Giovanni Meneghinihez, aki az impresszáriója is lett.

Zenei téren Tullio Serafin karmester vette szárnyai alá, színészi képességei kibontakoztatásában a rendező Luchino Visconti volt segítségére.

Maria Callas 1950-ben debütált a milánói Scalában. Mexikóban egy hónap alatt énekelte el a torokpróbáló Normát, Aidát és Toscát, 1951-ben pedig a hangjától lenyűgözött Arturo Toscanini neki adta Lady Macbeth címszerepét. A Metben 1956-ban Bellini Normájaként mutatkozott be. Legnagyobb vetélytársa Renata Tebaldi volt: rivalizálásuk az operabarátokat is két táborra osztotta.

Callas az ötvenes években ért karrierje csúcsára - fényképe 1956 októberében az amerikai Time magazin borítóján is szerepelt.

Háromoktávnyi hangterjedelme az alsó F-től a felső E-ig, a drámai szoprántól a koloratúrszopránig ívelt. Gyönyörű hangjához kivételes előadói képességek társultak. Ő próbálta először színészi játékkal megreformálni az olasz operát, és oroszlánrésze volt a bel canto újbóli divatba hozásában.

Pályafutása során 529 előadáson 36 szerepet alakított, és húsz teljes operafelvételt készített. A leggyakrabban és legszívesebben drámai, érzelmekben gazdag szerepekben tündökölt: olyan asszonyokat formált meg, akik meghalni vagy gyilkolni is képesek a szerelmükért. Vígoperában kezdő éveit leszámítva csak Rossini műveiben (A sevillai borbély, A török Itáliában) énekelt. Visconti mellett Zeffirelli is rendezte: mindketten színpadra állították vele a Traviatát és a Toscát. 1969-ben Pasolinivel forgatta a Médea című filmet, ekkor azonban már alig tudott énekelni.

Egészsége az ötvenes évek végére megrendült - nem utolsósorban a túlzásba vitt fogyókúrák miatt.

A pályája elején meglehetősen testes szopránénekesnő másfél év alatt 40 kilót adott le, ami nagyon megterhelte a szervezetét. A recepteket ugyanakkor utazásai során lelkesen gyűjtötte, sőt könyv alakban közzé is tette - ő azonban egyiket sem kóstolta meg soha, csak csirkehúson és salátákon élt. Rövidlátó is volt, a színpadon szemüveg nélkül partnereit körvonalakként, a karmestert pedig egyáltalán nem látta.

A temperamentuma miatt Tigrisnek is nevezett Callast zajos sikerei mellett kínos bukások is érték, a sajtó pedig a magánéletére is rátelepedett, miután 1959-ben otthagyta a férjét. Ekkor kezdett egy évtizedig tartó szenvedélyes viszonyt Arisztotelész Onasszisz görög hajómágnással, aki aztán Jackie Kennedy kedvéért hagyta el őt.

Callas a hatvanas években már jobbára csak hangversenyfellépéseket vállalt, utoljára 1965-ben énekelt operát, a Toscát Londonban. Utolsó turnéját 1973-ban Giuseppe Di Stefano tenor társaságában tette, akihez állítólag rövid romantikus viszony is fűzte, és bár a kritika szerint akkorra már mindketten elvesztették hangjukat, a közönség lelkesen ünnepelte őket. Utoljára 1974 novemberében énekelt nyilvánosság előtt, Szapporóban.

Élete végét magányosan és megtörten, Párizsban töltötte. Egyre rosszabbodó fizikai és idegállapota miatt gyógyszerekhez nyúlt.

Amikor 1970-ben túladagolás miatt kórházba került, a sajtó öngyilkossági kísérletről cikkezett. Az opera koronázatlan királynője 1977. szeptember 16-án, mindössze 53 évesen halt meg, a hivatalos jelentés szerint szívrohamban, bár sokan öngyilkosságról beszéltek. Hamvait végakarata szerint a görög tengerbe szórták.

Milánóban és Párizsban teret neveztek el róla, nevét nemzetközi énekverseny is viseli. 2007-ben posztumusz Grammy-életműdíjat kapott. Halálának 30. évfordulóján Görögországban tízeurós emlékérmet adtak ki az arcképével. Életéről az amerikai Terence McNally Mesterkurzus címmel írt színdarabot, Zeffirelli pedig Mindörökké Callas címmel forgatott filmet. Erre készült Mike Nichols is, aki a főszerepet Meryl Streepnek szánta, de a film a rendező halála miatt nem készült el.

Folynak ugyanakkor egy másik életrajzi film előkészületi munkálatai, amelyben a címszerepet A tetovált lányból ismert svéd színésznő, Noomi Rapace alakítja majd. Callas olyan, a könnyedebb műfajban sikeres énekesnőkre is nagy hatással volt, mint Patti Smith, Emmylou Harris és Céline Dion. Halálának idei kerek évfordulóján a milánói Scala múzeuma kiállítást rendez: a szeptember 15-én nyílt tárlat, amely a Callas in scena - Gli anni alla Scala (Callas a színpadon - A Scalában töltött évek) címet viseli, s végigkíséri az operaénekesnő aranykorát, és bemutatja legszebb színpadi ruháit, fotóit, kellékeit.

Továbbá megjelenik a Callas Live című albumcsomag, amely 42 élő előadás felújított felvételeit tartalmazza az 1942-es Nabuccótól az 1964-es Toscáig.